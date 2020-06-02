اليوم السابع
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الشرطة الأمريكية تنفذ حملة اعتقالات واسعة النطاق للسيطرة على المظاهرات.. صور

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:05 ص
الشرطة الأمريكية تنفذ حملة اعتقالات واسعة النطاق للسيطرة على المظاهرات.. صور الشرطه الامريكية تعتقل أحد المتظاهرين فى واشنطن
كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

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نفذت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حملة إعتقالات واسعة النطاق بحق المتظاهرين بعدد من الولايات و المدن، و منها على سبيل المثال أوكلاند سيتى و واشنطن و أتلانتا، فى محاولة منهم للسيطرة على التظاهرات، وذلك خلال المظاهرات التى تجتاح الولايات المتحدة تضامنا مع جورج فلويد الذى قتل على يد شرطى أمريكى فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا. 
 
أحد المعتقلين فى أوكلاند
أحد المعتقلين فى أوكلاند
 
وكانت صحيفة نيويورك تايمز، قد أفادت يوم أمس الإثنين، أن ما لا يقل عن 5 أشخاص لقوا مصرعهم فى الاحتجاجات والاضطرابات التى تشهدها أغلب المدن الأمريكية منذ أكثر من 6 أيام، على خلفية مقتل الشاب الأميركى جورج فلويد على يد شرطى، وأكدت الصحيفة، أن أغلب الوفيات فى مدينتى ديترويت وإنديانابوليس، وقد نفت قوات الشرطة تورط أى من أفرادها فى هذه الحوادث.
 
اعتقال إحدى المتظاهرات فى واشنطن
اعتقال إحدى المتظاهرات فى واشنطن
 
و وفقا لما نشر على موقع قناة "الحرة" الأمريكية، قال مايكل هيويت المتحدث باسم شرطة إنديانابوليس، إن سبب هذه الوفيات لم يتضح بعد، مضيفاً: "ما من سبيل لربط هذه الوفيات، فى الوقت الحالي، بأى نوع من الاحتجاجات أو أى شيء، نحن لا نعرف ما إذا كانت حوادث منفصلة"، كما أفادت الصحيفة أن قوات الأمن أوقفت حتى الآن أكثر من 4400 متظاهر.
 
اعتقال مصور صحفى فى أتلانتا
اعتقال مصور صحفى فى أتلانتا
 
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى أمريكا، مقطع فيديو لشرطى يرفع سلاحا ناريا بوجه المتظاهرين فى مدينة مانهاتن بولاية نيويورك، ولا يبدو أنه أطلق منه النار.
 
الشرطة الأمريكية تحتجز مراسلة شبكة سى بى إس كاتى نيلسن
الشرطة الأمريكية تحتجز مراسلة شبكة سى بى إس كاتى نيلسن
 
وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع فى جميع أنحاء الولايات المتحدة مرة أخرى، يوم الأحد، حيث طغت الاضطرابات، التى دمرت مدنا من فيلادلفيا إلى لوس أنجلوس واشتعلت النيران فى قبو كنيسة بالقرب من البيت الأبيض، على المظاهرات السلمية ضد قتل الشرطة للسود.
 
الشرطة تعتقل المتظاهرين فى أوكلاند سيتى
الشرطة تعتقل المتظاهرين فى أوكلاند سيتى

الشرطه الامريكية تعتقل أحد المتظاهرين فى واشنطن
الشرطه الامريكية تعتقل أحد المتظاهرين فى واشنطن

شرطة مكافحة الشغب تعتقل أحد المتظاهرين فى واشنطن
شرطة مكافحة الشغب تعتقل أحد المتظاهرين فى واشنطن

عدد من المتظاهرين المعتقلين فى أوكلاند سيتى
عدد من المتظاهرين المعتقلين فى أوكلاند سيتى

قوات الأمن أمام عدد من المعتقلين فى أوكلاند
قوات الأمن أمام عدد من المعتقلين فى أوكلاند

 


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