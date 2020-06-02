الشارقة تطلق آلية لدعم السيولة بقيمة 4 مليارات درهم لتخفيف الأثر الاقتصادى لكورونا

وأضاف البيان، أن صكوك آلية الشارقة لدعم السيولة أول أداة للعملة قصيرة الأجل مصنفة قابلة للتداول في الإمارات، ويمكن أن تستخدمها البنوك لإدارة السيولة، وأن الشريحة الأولى من آلية الشارقة لدعم السيولة تم الاكتتاب بها فى مايو من جانب بنك الشارقة بمساهمة قدرها ملياري درهم.

وأضوح البيان، أنه من المتوقع أن توسع الشرائح اللاحقة مع بنك أو أكثر آلية الشارقة لدعم السيولة إلى 4 مليارات درهم.