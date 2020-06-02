السياحة العالمية تطلق سلسة برامج تدريبية حول التمويل الأخضر لإنعاش القطاع

كتبت آمال رسلان

تطلق منظمة السياحة العالمية سلسلة من البرامج التدريبية التي تركز على التمويل الأخضر لتحفيز انتعاش السياحة على المدى الطويل، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، في إطار مبادرة الجاهزية الاستثمارية لآليات التمويل الأخضر، حيث تعد مؤسسة التمويل الدولية عضو في مجموعة البنك الدولي وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز حصرياً على القطاع الخاص في البلدان النامية، على سلسلة من البرامج التدريبية.

وقالت المنظمة فى بيان إن أحد المحاور الرئيسية للمبادرة الجديدة هو العمل مع شركاء من القطاع الخاص لتعزيز التمويل الأخضر وتبادل الخبرات في توفير الموارد للمباني المستدامة.

وسيتألف التعاون الأولي من سلسلة من التدريبات لتعزيز الاستثمارات الخضراء على المدى الطويل انتعاش قطاع السياحة، و من المقرر أن يبدأ التدريب الأول فى 4 يونيو، وتهدف إلى تعزيز التمويل الأخضر وفتح إمكاناتها لتسريع انتعاش السياحة وتحفيز النمو المستدام.

ودعت المنظمة المسؤولين الحكوميين، ومستثمرى الضيافة، واستشاريي الاستثمار السياحي للمشاركة حيث سيتم توفير التدريب على المهارات حول تبني المباني الخضراء والتحولات لتمكين الاستثمارات المستدامة، وتسهيل آليات الاستثمار المستدام للوصول إلى فرص التمويل الأخضر (الامتثال وسمعة العلامة التجارية).

ويشير بحث جديد صادر عن منظمة السياحة العالمية (UNWTO) ، إلى أن العالم ينفتح ببطء مرة أخرى ، مع تخفيف الوجهات بحذر لقيود السفر المقدمة استجابةً لـ COVID-19. حيث اتخذت 3٪ من جميع الوجهات العالمية الآن خطوات لتخفيف قيود السفر.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي: “سيساعد تخفيف القيود على السفر في الوقت المناسب وبشكل مسؤول على ضمان الفوائد الاجتماعية والاقتصادية العديدة التي ستعود بها الضمانات السياحية بطريقة مستدامة. وسيساهم ذلك في سبل عيش ملايين الأشخاص حول العالم". وأكد ان القطاع هو محرك التنمية المستدامة ودعامة للاقتصادات، ولذلك تؤكد منظمة السياحة العالمية على الحاجة إلى اليقظة والمسؤولية والتعاون الدولي مع انفتاح العالم ببطء مرة أخرى ".