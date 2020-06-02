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السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:48 م
السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية سد النهضة
كتب محمد عبد العظيم

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طالب السودان مجلس الأمن الدولي، تشجيع الأطراف المعنية بملف سد النهضة على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولى، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 

بعت الخارجية السودانية، برسالة إلى مجلس الأمن بشأن موقفها من سد النهضة، حيث أكدت السودان لمجلس الأمن بالموافقة على استئناف المفاوضات على مستوى وزراء الري، وذلك وفق قناة الغد.

وفيما أكد وزير الإعلام السودانى فيصل محمد صالح، أن تقارير الاستخبارات والجيش السودانيين أكدت مشاركة الجيش الإثيوبى فى الاعتداءات داخل أراضينا، مشيرا إلى أن السودان يبقى كل الخيارات مفتوحة فى اللجوء للمؤسسات الإقليمية والدولية فى مراحل لاحقة بشأن الاعتداءات الحدودية.

وأضاف خلال تصريحات لشبكة "سكاى نيوز"، أن هناك اتصالات بين الخرطوم وأديس أبابا لاحتواء التوتر الحدودى، موضحا أن الخرطوم تنتظر مناقشة الاعتداءات خلال اجتماع للجنة سودانية إثيوبية مشتركة رفيعة المستوى.

وشدد المتحدث باسم الحكومة السودانية، على أن السودان حريص على مصالحه ومصالح مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة.


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