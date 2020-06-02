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السكة الحديد تعدل مواعيد القطارات وتدفع بقطارات إضافية.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:00 ص
السكة الحديد تعدل مواعيد القطارات وتدفع بقطارات إضافية.. اعرف التفاصيل السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد القطارات لتناسب التعديلات الجديدة على مواعيد حظر التجوال من 8 مساء حتى الخامسة صباحا، وتقدم اليوم السابع فى 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه التعديلات.

1ـ تعديل جداول التشغيل شملت تشغيل 28 قطار إضافى.

2ـ القطارات الإضافية التى أعقبت تعديل مواعيد الحظر سيتم تشغيلها من اليوم الثلاثاء.

3ـ جداول تشغيل القطارات تتضمن تعديل مواعيد 21 قطار حالى بالوجهين القبلي والبحرى.

4ـ الجداول تشمل مد مسير عد ٤ قطارات رقمي981/980  أسوان ـ القاهرة والعكس ورقمى ١٨/١١٠٩ بين الإسكندرية ـ الفيوم.

5ـ تشغيل القطارات سيبدأ يوميا  من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً على كافة خطوط الهيئة لتتناسب مع مواعيد الحظر .

6ـ السكة الحديد أكدت أنها ستقوم بالدفع بقطارات إضافية على أى خطوط تظهر عليها كثافات ركاب.

 


السكة الحديد

مواعيد القطارات

هيئة السكة الحديد

اخبار مصر

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