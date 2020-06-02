اليوم السابع
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السكة الحديد تطرح مناقصة لشراء 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوربى لإعادة الإعمار

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:00 ص
السكة الحديد تطرح مناقصة لشراء 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوربى لإعادة الإعمار السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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طرحت هيئة السكة الحديد بالاشتراك مع البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية مناقصة عامة بين مختلف الشركات العالمية لشراء 100 جرار جديد لصالح الهيئة، ضمن خطة لتحديث أسطول وقوة الجر لديها ومواجهة أعطال جرارات القطارات التى انتهى العمر الافتراضى لأغلبها منذ سنوات.


وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع" إن الهيئة تخطط لشراء 100 جرار جديد آخرى، بجانب الـ110 جرارات التى تعاقدت على شرائهم الهيئة مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية وبدء توريد أولى دفعاتها.

 

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع" أنه تم طرح مناقصة عامة بالاشتراك البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية الممول لتكلفة شراء هذه الجرارات، وتقدم للمناقصة 5 عروض من 5 شركات عالمية أمريكية وروسية وهندية، لافتا إلى أن البنك الأوربى يمول تكلفة شراء هذه الجرارات بقيمة 290 مليون يورو فى صورة قرض ميسر تم إنهاء إجراءاته والحصول عليه.


وأكد رئيس هيئة السكة الحديد أن إجراءات شراء هذه الجرارات تتم بالتنسيق التام مع البنك الأوربى الممول لتكلفتها، حيث تم إعداد وتحديد مواصفاتها واختيار الاستشارى الذى يشرف على إجراءات الطرح والشراء بالاشتراك بين الهيئة والبنك الأوربى.


وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد أن العروض المتقدمة لهذه المناقصة من كبرى الشركات العالمية المصنعة للجرارات فى العالم وعلى رأسها شركتى جنرال الكتريك وإى ام دى الأمريكيتين وترانسماش الروسية، وأنه بدأت أعمال التقييم والفحص للعروض الفنية المتقدمة بحيث يتم عقب تحديد العروض المطابقة للمواصفات اختيار أيهم أقلا سعرا لاختياره لتصنيع توريد الـ 100 جرار جديد.


وأشار رئيس هيئة السكة الحديد أنه تم الاتفاق مع البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع إجراءات شراء الـ 100 جرار جديد، متوقعا تحديد العرض الفائز بالمناقصة المطروح وإنهاء إجراءات التعاقد معها خلال 2020.


ولفتت مصادر مسئولة لليوم السابع إلى أنه يجرى التخطيط لتصنيع عدد من الجرارات الجديدة ضمن الـ 100 جرارا الجارى شراءهم بتمويل البنك الأوربى فى مصر بالاشتراك مع مصانع الهيئة العربية للتصنيع، فى إطار توجه دعم الصناعة المحلية، لكنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على عدد الجرارات التى ستصنع فى مصر ضمن هذه الصفقة أو نسبة المكون المحلى بها.


وأفاد المصادر بأنه مع وصول الـ100 جرار التى سيمول تكلفتها البنك الأوروبى سيصل عدد الجرارات الجديدة بالهيئة إلى 260 جرارا، حيث تورد شركة جنرال الكتريك الأمريكية 110 جرار فيما تورد شركة بروجرس ريل لوكوموتيف الأمريكية 50 جرار آخرين، وذلك بجانب الجرارات التى سيعاد تأهيلها وتصل 172 جرار قديم.


وأكدت المصادرأنه مع اكتمال توريد الجرارات الجديدة وإعادة تأهيل الـ 171 جرارا أخرى ستحدث طفرة فى قوة الجر بالسكة الحديد وهو ما سينعكس على قطاعى نقل الركاب والبضائع وتحسين مستوى الخدمة وتقليل أعطال القطارات.


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