السفير البريطاني في القاهرة يكشف مواعيد وتفاصيل الرحلات الجوية إلى لندن

كشف السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة، عن تفاصيل الرحلات الجوية المقرر انطلاقها من القاهرة إلى لندن خلال الأيام القادمة.

ونشر السفير البريطاني في القاهرة، تغريدة له منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، يعلن فيها اكتمال الجوزات على الطائرة المتوجهة إلى لندن يوم 5 يونيو الجاري، مطالباً من يرغب في السفر التسجيل في الرحلة التالية التي وفرتها مصر للطيران إلى لندن والمقرر لها يوم 7 يونيو.

Update on flights to the UK: the flight on 5 June is fully booked, but Air Cairo have now scheduled a further flight from Cairo to London on Sunday, 7 June. Further details on our Travel Advice: https://t.co/rlSEJ3t5ua