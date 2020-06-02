اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن لقاء مع نجم كرة السلة "عبد النادر"

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:04 م
السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن لقاء مع نجم كرة السلة "عبد النادر" المصرى الامريكي عبد النادر
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت السفارة الامريكية في القاهرة، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة محادثة مباشرة حصرية مع اللاعب "عبد نادر" نجم نادي أوكلاهوما سيتي دوري كرة السلة للمحترفين الرجال في أمريكا، يوم الخميس 4 يونيو القادم الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وأفاد الحساب الرسمي للسفارة الامريكية بالقاهرة على "تويتر" بأن عبد النادر سيتحدث عن رحلته من الإسكندرية في مصر إلى الاحتراف في دوري الكرة السلة الأمريكي الأشهر في العالم، مطالبة جمهور اللعبة من المصريين بعدم تفويت فرصة مشاهدة اللقاء مع نجم كرة السلة المصري الأمريكي.

عبد الرحمن نادر، يُعرف في الولايات المتحدة باسم أبدل نادر (Abdel Nader)‏ ، هو لاعب كرة سلة مصري أمريكي محترف، يلعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين ضمن صفوف فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر. وقد لعب في دوري الجامعات لكرة السلة في فريقي نورثرن إلينوي وآيوا ستيت، قبل أن يوقِّع لفريق بوسطن سيلتكس.

المصرى الامريكي عبد النادر
المصرى الامريكي عبد النادر

 

وكان نادر قد هاجر مع أسرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو في الثامنة من عمره، وقد درس الدراسات الحرة في جامعة ولاية آيوا. وهو يعتبر بلدة سكوكي بولاية إلينوي موطنه، ويتحدث العربية بطلاقة.

 

جدير بالذكر أن عبد النادر لاعب بوسطن سيليتكس السابق وذو الأصول السكندرية هو ثاني لاعب مصري يوقع عقدا في NBA بعد علاء عبد النبي، وأول مصري يلعب لبوسطن سيلتكس صاحب الرقم القياسي في الفوز بنهائيات NBA برصيد 17 مرة.

 

وعلى جانب آخر، أصيب أحمد خيرت لاعب السلة السابق بنادى الزمالك، والحكم الدولى للعبة، بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض عليه خلال الساعات الماضية، وتبين إصابته بالفيروس، وجارٍ خضوعه للعلاج .

 

واكد أحمد الفلكى رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة السلة أنه تواصل مع الحكم المصاب، وأكد له أنه أجرى تحليل مسحة الكورونا وأثبتت إيجابية العينة، وأن الفيروس أصابه بعد مخالطة شقيقه الذى يعانى من الكورونا .

 

وأضاف رئيس اللجنة أن أحمد خيرت فى بداية الأعراض، ويخضع للعزل المنزلى، وفقًا للأدوية والعلاج التى حددها له الطبيب، خاصة وأن الأعراض ما زالت تحت السيطرة .


كرة السلة الامريكية

اللاعب عبد النادر

السفارة الامريكية

امريكا

مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

السيسى يجتمع بمدبولى وعامر ويوجه بمواصلة اتخاذ الإجراءات لتحسين مؤشرات الاقتصاد

السيسى يجتمع بمدبولى وعامر ويوجه بمواصلة اتخاذ الإجراءات لتحسين مؤشرات الاقتصاد

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة