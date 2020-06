السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن لقاء مع نجم كرة السلة "عبد النادر"

دعت السفارة الامريكية في القاهرة، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة محادثة مباشرة حصرية مع اللاعب "عبد نادر" نجم نادي أوكلاهوما سيتي دوري كرة السلة للمحترفين الرجال في أمريكا، يوم الخميس 4 يونيو القادم الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

Join us on Thursday June 4th at 7 PM Cairo time on our Facebook Page ( @USEmbassyCairo ) for an exclusive live conversation with Egyptian-American NBA star @AbdelNader2 . #egypt #usa

وأفاد الحساب الرسمي للسفارة الامريكية بالقاهرة على "تويتر" بأن عبد النادر سيتحدث عن رحلته من الإسكندرية في مصر إلى الاحتراف في دوري الكرة السلة الأمريكي الأشهر في العالم، مطالبة جمهور اللعبة من المصريين بعدم تفويت فرصة مشاهدة اللقاء مع نجم كرة السلة المصري الأمريكي.

Nader will talk about his journey from Alexandria, Egypt to the @NBA , where he played for the Boston Celtics and now plays for the @okcthunder . Don't miss this exclusive event for our Egyptian audience!@SportsDiplomacy #sports #basketball pic.twitter.com/5CHrnQtxxw