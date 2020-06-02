السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن لقاء مع نجم كرة السلة "عبد النادر"

كتب محمد شعلان

دعت السفارة الامريكية في القاهرة، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة محادثة مباشرة حصرية مع اللاعب "عبد نادر" نجم نادي أوكلاهوما سيتي دوري كرة السلة للمحترفين الرجال في أمريكا، يوم الخميس 4 يونيو القادم الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

Join us on Thursday June 4th at 7 PM Cairo time on our Facebook Page (@USEmbassyCairo) for an exclusive live conversation with Egyptian-American NBA star @AbdelNader2 .#egypt #usa — U.S. Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) June 2, 2020

وأفاد الحساب الرسمي للسفارة الامريكية بالقاهرة على "تويتر" بأن عبد النادر سيتحدث عن رحلته من الإسكندرية في مصر إلى الاحتراف في دوري الكرة السلة الأمريكي الأشهر في العالم، مطالبة جمهور اللعبة من المصريين بعدم تفويت فرصة مشاهدة اللقاء مع نجم كرة السلة المصري الأمريكي.

Nader will talk about his journey from Alexandria, Egypt to the @NBA , where he played for the Boston Celtics and now plays for the @okcthunder . Don't miss this exclusive event for our Egyptian audience!@SportsDiplomacy #sports #basketball pic.twitter.com/5CHrnQtxxw — U.S. Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) June 2, 2020

عبد الرحمن نادر، يُعرف في الولايات المتحدة باسم أبدل نادر (Abdel Nader)‏ ، هو لاعب كرة سلة مصري أمريكي محترف، يلعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين ضمن صفوف فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر. وقد لعب في دوري الجامعات لكرة السلة في فريقي نورثرن إلينوي وآيوا ستيت، قبل أن يوقِّع لفريق بوسطن سيلتكس.



المصرى الامريكي عبد النادر

وكان نادر قد هاجر مع أسرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو في الثامنة من عمره، وقد درس الدراسات الحرة في جامعة ولاية آيوا. وهو يعتبر بلدة سكوكي بولاية إلينوي موطنه، ويتحدث العربية بطلاقة.

جدير بالذكر أن عبد النادر لاعب بوسطن سيليتكس السابق وذو الأصول السكندرية هو ثاني لاعب مصري يوقع عقدا في NBA بعد علاء عبد النبي، وأول مصري يلعب لبوسطن سيلتكس صاحب الرقم القياسي في الفوز بنهائيات NBA برصيد 17 مرة.

وعلى جانب آخر، أصيب أحمد خيرت لاعب السلة السابق بنادى الزمالك، والحكم الدولى للعبة، بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض عليه خلال الساعات الماضية، وتبين إصابته بالفيروس، وجارٍ خضوعه للعلاج .

واكد أحمد الفلكى رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة السلة أنه تواصل مع الحكم المصاب، وأكد له أنه أجرى تحليل مسحة الكورونا وأثبتت إيجابية العينة، وأن الفيروس أصابه بعد مخالطة شقيقه الذى يعانى من الكورونا .

وأضاف رئيس اللجنة أن أحمد خيرت فى بداية الأعراض، ويخضع للعزل المنزلى، وفقًا للأدوية والعلاج التى حددها له الطبيب، خاصة وأن الأعراض ما زالت تحت السيطرة .