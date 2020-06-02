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السجن 3 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة فى سوهاج

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:23 م
السجن 3 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة فى سوهاج حشيش - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم " ي.ح.ع" عامل بالسجن 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش، بدائرة قسم أول سوهاج، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين وليد سيد أمير وناجح عبد الحميد  محمد.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 بدائرة قسم اول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش على نطاق واسع، وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وأصحاب الكيف فى دائرة القسم والمناطق المجاورة.

وبعد تقنين الإجراءات أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم، وبحوزته عددا من قطع الحشيش كانت معدة للبيع ، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 


سوهاج

حشيش

جنايات سوهاج

مخدرات

اخبار مصر

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