الساحل فى 2020.. لا عوامة ولا جرين برجر.. فيديو

أسماء على بدر

مع بدء خطة التعايش مع فيروس كورونا، يأمل الكثير من المواطنين، في الذهاب إلى الشواطئ للاستمتاع والانسجام بأجواء الصيف، والتى من بينها قرى الساحل الشمالى، إلا أنه وفقا لإجراءات الحكومة المصرية الاحترازية والوقائية للحد من تفشى وانتشار فيروس كورونا، فإن الساحل الشمالى سيكون وفقا لمجموعة من الإجراءات الصارمة من أجل السماح للمواطنين بالدخول إلى القرى.

فى هذا الفيديو، نستعرض هذه القرارات والإجراءات والتى بناء عليها ستجعل الساحل الشمالى فى 2020 مختلفا عما كان عليه من قبل.