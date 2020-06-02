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"الزراعة" : فحص 677 ألف طن بطاطس مائد معدة للتصدير لأوروبا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:09 م
"الزراعة" : فحص 677 ألف طن بطاطس مائد معدة للتصدير لأوروبا فحص البطاطس
كتب عز النوبى

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 أشادت  الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع  العفن البنى للبطاطس بوزارة  الزراعة  ، بالعاملين والمهندسين بمشروع العفن البنى وتحملهم مسئولية زيادة صادرات البطاطس للخارج من خلال العمل يوميا  دون توقف  لدعم الاقتصاد الوطنى واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا لاستمرار العمل.

 وقالت  مدير مشروع  العفن البنى للبطاطس، في تصريحات لـ  "اليوم السابع"،  إن  إجمالى ما  تم فحصة  وفرزة  من بطاطس المائد المعدة للتصدير   لدول العالم   بلغ 677 ألف و574 طن ،وفى مقدمتها  دول الاتحاد الأوربي   وروسيا وتليها   ولبنان  والدول العربية والدول الأجنبية الأخرى   منذ  بد التصدير وحتى 1 من الشهر الجارى ، جارى الفحص والاعداد ، وتكثيف  عمليات فحص  بطاطس  المائدة   لتلبية  طلبات التصدير  المتزايدة.

وأضاف  " نجلاء بلابل "  ،  أن جميع الشحنات التي يتم فحصها  من بطاطس المائدة المعدة للتصدير ، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية وتخلو من أى أمراض من العفن البنى، موضحة أن الفحص بمعامل المشروع  يطبق جميع الاشتراطات على المحصول المصدر وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، حيث تتم زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.

ياتى  ذلك  بعد  تحديد  اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدأ الموسم التصديرى  وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض،  وأكد  تقرير ، أن  كل الكميات المصدرة من البطاطس لدول الخليج وأوروبا  والأسواق العالمية  تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية ،من خلال تطبيق إجراءات مشددة لتصدير المحصول، وتشديد الرقابة على البطاطس التى يتم تصديرها لجميع دول العالم .

كانت  الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس ، أكدت  إن   انشاء  وحدة الرصد والمتابعة لمشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس ، بعد  لزيادة المساحات المنزرعة بمحصول البطاطس فى المناطق الخالية من العفن البني سنويا  ، اضافة إلي بعد المسافات بين  المزارع و اختلاف توزيعها على جميع محافظات الجمهورية.

 وأكدت  نجلاء بلابل ، أن وحدة الرصد  تم العمل  بها  ومن  آليات عمل الوحدة الجديدة، تعمل بتقنية الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية، وهذه التقنية تطبق  في العديد من المجالات مثل تقدير المساحة المحصولية، وتتبع التعديات على  الأراضي الزراعية بالبناء عليها، وتساعد في وضع الحلول اللازمة لمتابعة حالة الأراضى الزراعية مثل دراسة ملوحة التربة، انخفاض مستوى الماء بالأراضي ، متابعة صحة النباتات كذلك يمكن استخدامها فى دراسة التوسع الزراعي وتتبع مساحات الأراضى المستصلحة والمستزرعة حديثا والتي يتم إضافتها للرقعة الزراعية.

وأوضحت  مدير مشروع العفن البنى، أنه تم تطبيق هذه التقنية في أعمال مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، وذلك لمواكبة للتكامل مع منظومة التحول الرقمي لجميع البيانات الحكومية، حيث تم ميكنة دورة العمل رقميا بداية من مهندسي المناطق الخالية في الحقول إلى متخذ القرار وذلك باستخدام الأجهزة اللوحية، فضلا عن متابعة أماكن الزراعات المتباعدة بالصور الفضائية بشكل دوري ومنتظم، لافتة الى انه تم إنشاء قاعدة بيانات جغرافية موحدة للمناطق الخالية لمحصول البطاطس.

 

 


فحص البطاطس

العفن البنى

الاراضى الزراعية

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