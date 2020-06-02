الزراعة: روشتة لأشجار الرمان والتين لعدم تساقط الثمار.. تعرف عليها

كتب عز النوبى

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعي التوصيات الخاصة بأشجار الفاكهة المتساقطة "الرمان – التين – القشطة" ، لزيادة الإنتاج."الرمان – التين – القشطة" ، لزيادة الإنتاج والصادرات وتجنب تساقط الثمار خلال شهر يونيو الجارى، ومن الممارسات الجيدة لمتابعة الفاكهة المتساقطة ( الرمان – التين – القشطة ):

– المحافظة على إنتظام الري خلال موسم نمو الثمار و التخلص من الحشائش يدوياً

– بداية جمع ثمار القشطة والتين التي ظهر عليها علامات النضج وجمع الثمار المتساقطة و المصابة والتخلص منها بالدفن.

– فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

– الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى و مراعاة منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع.

– خفض التسميد الازوتي حتى لا يحدث تساقط للثمار أو ليونة قشرة الثمرة و يخفض من جودتها.

– التخلص من السرطانات أسفل التطعيم خاصة في الرمان.

– التخلص من الحشائش خارج المزرعة.

– وضع سنادات بجوار الشتلات الضعيفة في الرمان.

برنامج التسميد في حالة الري بالتنقيط للفدان:

- الرية الأولى : 1كجم سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم.

- الرية الثانية : 1 كجم سماد مركب 19-19-19.

- الرية الثالثة : 2 كجم سلفات بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك بالتبادل مع الكبريتيك.

- الرية الرابعة : 1 كجم لكل من سلفات حديد + سلفات زنك + سلفات منجنيز مخلبية بالإضافة إلى حامض الهيوميك بمعدل 1 لتر مرة كل شهر.

برنامج الري بالتنقيط ( لتر/يوم / شجرة)، عمر الأشجار/ كمية المياه في يونيو باللتر، السنة الأولى / 20 لتر، السنة الثانية / 30 لتر ، السنة الثالثة / 45 لتر، السنة الرابعة / 60 لتر، السنة الخامسة /70 لتر، أكبر من 6 / 80 لتر.