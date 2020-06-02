موسكو (أ ش أ)

بدأت الاستعدادات لإجراء اختبارات لقاح ضد فيروس كورونا، فى المعهد المركزى الـ48 للأبحاث العلمية التابع لوزارة الدفاع الروسية، حيث تم سابقاً دراسة لقاحات فيروس إيبولا ومتلازمة الشرق الأوسط، وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أن التجارب السريرية لهذا اللقاح ستجري في معهد البحوث المركزي الـ48 التابع للوزارة ، مشيرا إلى أنه سبق في هذا المعهد إجراء دراسات ناجحة للقاحات المعدلة وراثياً الخاصة بحمى الإيبولا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ولقاح الإنفلونزا الشامل .

ولفت البيان إلى أن وزارة الدفاع الروسية أكملت اختيار المتطوعين لإجراء التجارب السريرية على لقاح روسي فريد من نوعه ضد فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن المجموعة الأولى من المتطوعين العسكريين سيصلون إلى المؤسسة الطبية للفحص والتحضير لتجربة اختبار اللقاح غدا الأربعاء. وأوضح بيان الدفاع الروسية أنه جرى اختيار 50 عسكريا لاختبار اللقاح، من بينهم خمس سيدات.

وكان المركز الروسى لعمليات مكافحة فيروس كورونا، أعلن تسجيل 8863 إصابة جديدة بالفيروس خلال الــ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 423 ألفا و741 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الثلاثاء، بأن الإصابات الجديدة سجلت في 84 إقليما في روسيا، مشيرا إلى تسجيل 2286 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة الروسية موسكو و732 إصابة بضواحي العاصمة و 376 في مدينة سان بطرسبورج في شمال روسيا.

وأضاف البيان أن 11 ألفا و108 أشخاص تماثلوا للشفاء خلال الــ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليصل إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 186 ألفا و985 شخصا.. موضحا أنه تم تسجيل 182 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي في روسيا خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5037 شخصا.