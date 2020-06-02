ولفت البيان إلى أن وزارة الدفاع الروسية أكملت اختيار المتطوعين لإجراء التجارب السريرية على لقاح روسي فريد من نوعه ضد فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن المجموعة الأولى من المتطوعين العسكريين سيصلون إلى المؤسسة الطبية للفحص والتحضير لتجربة اختبار اللقاح غدا الأربعاء. وأوضح بيان الدفاع الروسية أنه جرى اختيار 50 عسكريا لاختبار اللقاح، من بينهم خمس سيدات.