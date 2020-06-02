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الداخلية تغلق 251 مطعم ومحل لمخالفتهم إجراءات مجابهة كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:35 ص
الداخلية تغلق 251 مطعم ومحل لمخالفتهم إجراءات مجابهة كورونا غلق المحال المخالفة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة لمجابهة فيروس كورونا، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (1045) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (121) قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

ونجحت الجهود في ضبط (251) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق مكان نشاط تعليمى مخالف ،و تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

 

 

 


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كورونا نيوز

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اخبار الحوادث

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