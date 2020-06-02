اليوم السابع
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الخارجية الروسية: أكثر من 100 صحفى تضرروا من عنف الشرطة الأمريكية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:48 م
الخارجية الروسية: أكثر من 100 صحفى تضرروا من عنف الشرطة الأمريكية ماريا زاخاروفا
ماجد تمراز

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن أكثر من 100 صحفي تضرروا من تصرفات الشرطة في الولايات المتحدة أثناء تغطيتهم للاحتجاجات الأخيرة.

وأضافت "زاخاروفا" في مدونة نشرتها على صفحتها في "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يلتقي اليوم مع نشطاء صينيين سابقين عاشوا قمع احتجاجات ساحة تيانانمن في بكين، في العام 1989، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "هناك في واشنطن، تحت نافذة وزير الخارجية، مجزرة بين الشرطة والمحتجين الذين بإمكانهم أن يرووا قصصا حول كيفية البقاء على قيد الحياة على الساحات، لكن النفاق الدولي لم يلغه أحد".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية، في إشارة إلى بومبيو: "هل يا ترى سيبلغ ضيوفه بإنجازات الولايات المتحدة في مجال حماية حقوق الإنسان؟ لعله سيتباهى بابتكار جديد في هذا المجال، ألا وهو إطلاق الرصاص المطاطي على مراسلين أجانب ورش الغازات المسيلة للدموع في وجوههم، وهناك بالفعل ما يمكن الاعتزاز به: هو أن أكثر من 100 صحفي أمريكي وأجنبي تضرروا من عنف أجهزة الأمن".


روسيا

الشرطه الامريكيه

نيويورك

احتجاجات نيويورك

احتجاجات امريكا

مينيابوليس

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