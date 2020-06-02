الحكومة اليمنية تحذر من غرق خزان نفط بعد تسرب مياه البحر إلى غرفة المحركات

عدن أ ش أ

حذرت الحكومة اليمنية، من خطورة غرق خزان النفط العام فى رأس عيسى "صافر" والذى يحوى مليونا و140 ألف برميل من النفط الخام، وذلك بعد حدوث ثقب فى أحد الأنابيب وتسرب مياه البحر إلى غرفة المحركات، وهو ما قد يعرض السفينة للغرق أو الانفجار.

وقال وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمى - فى خطاب أرسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - "مر أكثر من عامين على تحذير الحكومة اليمنية من هذه الكارثة المحتملة ومناشدتها لتدخل الأمم المتحدة، ولا تزال المليشيا الحوثية ترفض السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان النفطي، على الرغم من موافقة الحكومة على كل المقترحات والمبادرات المطروحة لمعالجة وضع السفينة بما فى ذلك المقترح الأخير لمبعوثكم الخاص المقدم فى شهر أبريل الماضى ضمن التدابير الإنسانية والاقتصادية".

وأكد الوزير اليمني، أن وضع السفينة أصبح اليوم فى غاية الخطورة أكثر من أى وقت مضى ما قد يؤدى إلى غرق أو تسريب أو انفجار الخزان فى أى لحظة.. داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولى إلى تحمل مسئوليتهم القانونية والأخلاقية والضغط على الحوثيين للسماح على الفور ودون تأخير أو شروط مسبقة بوصول الفريق الفنى من الأمم المتحدة، لإجراء عملية التقييم والصيانة اللازمة، وتفريغ كميات النفط المخزنة قبل حدوث واحدة من أكبر الكوارث البيئية والاقتصادية فى الإقليم والعالم.