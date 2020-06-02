الحكومة: الفترة المقبلة ستشهد دخول مستشفيات أخرى لفحص مرضى كورونا

ماجد تمراز

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة المصرية، إن الوقت لا يحتمل أي تهاون في إجراءات التصدي لفيروس كورونا، ومصر حتى الآن تواجه الأزمة بكل حكمة وحزم، مشيرا إلى أنه تم توجيه تعليمات للمحافظين بتشكيل لجان لمتابعة سير العمل في المستشفيات من خلال تجهيزها ومدها بالمعدات الطبية والأدوية اللازمة وتوفير القدر الكافي من إجراءات الوقاية للأطقم الطبية.



وأضاف خلال داخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أن بعض المحافظات بدأت في تفعيل الخطوط الساخنة المتعلقة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص رقم لكل محافظة للاستفسار عن فيروس كورونا والإبلاغ في حال وجود أعراض إصابة بالفيروس، مشيرا إلى أنه هذه الأرقام هي حل للضغط الكبير للرقم الذي تم تخصيصه لمصر كلها، من أجل إحداث نوع من السرعة في التعامل مع الحالات المصابة.



وأوضح أن كل اجتماعات اللجنة الطبية المتعلقة بفيروس كورونا، يحضرها اللجان الخاصى بإمداد كل مستشفيات مصر بالأدوية والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس، ولكن بسبب البيروقراطية، قد تتوافر هذه المستلزمات داخل المستشفيات ولم يتم تسليمها للأطقم الطبية، ورئيس مجلس الوزراء أبدى انزعاجه من عدم وجود آلية لذلك.



وقال المستشار نادر سعد، إنه تم إدخال 320 مستشفى جديدة كستشفيات فحص لمرضى كورونا، وخلال الفترة القادمة سيتم إدخال مستشفيات أخرى لمواجهة أزمة كورونا، وتقليل الضغط على المستشفيات.