اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:08 م
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التجهيز لإنشاء محطة تحلية مياه ومزرعة سمكية لقرية الروضة بشمال سيناء

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:04 م
التجهيز لإنشاء محطة تحلية مياه ومزرعة سمكية لقرية الروضة بشمال سيناء فريق عمل شركة المياه والثروة السمكية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء ، التجهيز لإنشاء محطة تحلية مياه ومزرعة سمكية لخدمة أهالى قرية الروضة. وأوضح البيان، أنه بناء على تعليمات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استقبل محسن سالم رئيس مركز ومدينة بئر العبد ، فريق عمل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، وهيئة الثروة السمكية والاستزراع السمكى بوزارة الزراعة لوضع التصور النهائى لإنشاء محطة تحلية مياه على مساحة 100× 100م بطاقة 500 متر مكعب يوميا، لتوفير مياه شرب نقية لقرية الروضة وتوابعها، وإنشاء مزارع سمكية على مساحة 5 أفدنة لتوفير فرص عمل وخدمه لاهالى قريه الروضه، وسيتم الرفع المساحى والبدء فى تنفيذ المشروع قريبا.

وسبق وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، العمل فى محور يربط 3 قرى بنطاق المركز بتكلفة تصل لنحو 9 ملايين جنيه .

وأوضح البيان، أن الطريق يربط بين قرى رابعه قاطية اقطيه ام عقبه بطول 7 كيلو متر بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه على أن يستكمل فى العام المالى المقبل.

والعمل فى مراحل خطة تجميل مدخل مدينة بئر العبد بتكلفة 2،6 مليون جنيه، وإنشاء المبنى الإدارى التابع لمجلس المدينة بتكلفة 3 ملايين جنيه على أن يستكمل فى خطة العام القادم.

وأوضح البيان ، أن محسن سالم رئيس مركز ومدينة بئر العبد قام برفقة لجنة المتابعة بالديوان العام ، وسليم حامد مدير التخطيط ، وانور سليمان مدير التعاقدات بمتابعة العمل فى هذه المواقع .

وسبق وأعلن مجلس أن تجرى فى نطاق مركز بئر العبد أعمال مشروعات تنفذ بعدد من القرى بينها مشروع تجميل مدخل قرية رمانة على مدخل المحافظة العربى ، وانشاء ورصف محور جديد يربط بين 4 قرى ببئر العبد .

وأوضح البيان، أن "محسن سالم"، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، تابع تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية لمركز بئر العبد ممثلة بعملية تجميل مدخل قرية رمانة .

 

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فريق عمل شركة المياه والثروة السمكية
 

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فريق عمل شركة المياه والثروة السمكية

 

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فريق عمل شركة المياه والثروة السمكية

 

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فريق عمل شركة المياه والثروة السمكية

 

 

 


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