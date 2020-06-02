اليوم السابع
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البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:37 م
البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، إذ ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 10338 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.71% ليصل إلى مستوى 1546 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 11971 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 3955 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.93% ليصل إلى مستوى 1193 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.84% ليصل إلى مستوى 1919 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 669 نقطة.
 
وفي سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية أجواء للصناعات الغذائية.
 
وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 17 شركة لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم أجواء للصناعات الغذائية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أودن للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، العامة لصناعة الورق-راكتا، السويس للأسمنت، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بلتون المالية القابضة، المتحدة للإسكان والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المهندس للتأمين، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة.
 

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