"البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة خلال شهر مايو الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر مايو الماضى، وبلغ 67.9 مليون ورقة بقيمة 2.9 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 1.4 مليار ورقة، بقيمة 1.8 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع العقارات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 845.2 مليون ورقة بقيمة 1.8 مليار جنيه، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 221.3 مليون ورقة بقيمة 1.5 مليار جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 276.4 مليون ورقة بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 462.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 209.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 895.9 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 92.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 769.5 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 464.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 707.9 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 124.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 650.6 مليون جنيه.

وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 1.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 5.6 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 26.3 ألف ورقة بقيمة 1.3 مليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.16% ليغلق عند مستوى 10220.14 نقطة خلال جلسات شهر مايو المنتهي، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 5.33% ليغلق عند مستوى 1159.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوٍ الأوزان" انخفاضاً بنحو 6.14% مغلقًا عند مستوى 1872 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 3.92% مغلقًا عند مستوى 11780.19 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.85% ليغلق عند مستوى 675.37 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 22.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر مايو المنتهى، ليغلق عند مستوى 548.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4% عن الشهر الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 302.8 مليار جنيه إلى 290.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 171.8 مليار جنيه إلى 162.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.3%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 474.6 مليار جنيه إلى 453.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.5%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.1%.