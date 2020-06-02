اليوم السابع
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البنك الدولى: فيروس كورونا سيترك "ندوبا طويلة الأمد" على العالم النامى

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:30 م
البنك الدولى: فيروس كورونا سيترك "ندوبا طويلة الأمد" على العالم النامى كورونا
رويترز

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قال البنك الدولي اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن يترك فيروس كورونا والركود الناتج عنه "ندوبا طويلة الأمد" على دول الأسواق النامية والناشئة، وإن الضرر الأكبر سيلحق بمصدرى النفط وأولئك الذين يعانون من أزمات مالية.

وأضاف البنك، في الفصول التحليلية من تقريره الجديد (آفاق الاقتصاد العالمي)، أن ​​دول الأسواق الناشئة التي تعاني من أزمات مالية قد تشهد انخفاضا في إنتاجها بنسبة ثمانية في المئة على مدار خمس سنوات، بينما ستخسر البلدان النامية المصدرة للنفط 11 بالمئة من ناتجها.

 

 


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العالم النامى

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