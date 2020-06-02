البرلمان البرازيلى: رئيس البلاد قد يواجه إجراءات العزل من منصبه

برازيليا أ ش أ

أعلن رئيس مجلس النواب البرازيلى رودريجو مايا، أنه سيتخذ قرارا بشأن إطلاق إجراءات لعزل رئيس الدولة جاير بولسونارو من منصبه "فى الوقت المناسب".

ولم يستبعد رئيس مجلس النواب، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية ، إطلاق إجراءات العزل، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة وسط انتشار فيروس كورونا بوتائر متسارعة فى البلاد، وأضاف رئيس مجلس النواب أنه لا يريد أن "يصب مزيدا من الزيت على النار" .

يذكر أن الرئيس البرازيلى جاير بولسونارو يواجه اتهامات بالتدخل فى شؤون العدالة، فيما يخص إقالة مدير الشرطة الاتحادية على خلفية التحقيقات مع أفراد عائلته.

كما واجه الرئيس البرازيلى انتقادات بشأن أسلوب تعامله مع أزمة فيروس كورونا، مع صعود البلاد إلى المركز الثانى عالميا من حيث عدد المصابين، الذى تجاوز نصف المليون شخص بالإضافة إلى نحو 30 ألف حالة وفاة.