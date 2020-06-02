اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البرلمان البرازيلى: رئيس البلاد قد يواجه إجراءات العزل من منصبه

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:00 ص
البرلمان البرازيلى: رئيس البلاد قد يواجه إجراءات العزل من منصبه جاير بولسونارو الرئيس البرازيلى
برازيليا أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس مجلس النواب البرازيلى رودريجو مايا، أنه سيتخذ قرارا بشأن إطلاق إجراءات لعزل رئيس الدولة جاير بولسونارو من منصبه "فى الوقت المناسب".

ولم يستبعد رئيس مجلس النواب، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية ، إطلاق إجراءات العزل، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة وسط انتشار فيروس كورونا بوتائر متسارعة فى البلاد، وأضاف رئيس مجلس النواب أنه لا يريد أن "يصب مزيدا من الزيت على النار" .

يذكر أن الرئيس البرازيلى جاير بولسونارو يواجه اتهامات بالتدخل فى شؤون العدالة، فيما يخص إقالة مدير الشرطة الاتحادية على خلفية التحقيقات مع أفراد عائلته.

كما واجه الرئيس البرازيلى انتقادات بشأن أسلوب تعامله مع أزمة فيروس كورونا، مع صعود البلاد إلى المركز الثانى عالميا من حيث عدد المصابين، الذى تجاوز نصف المليون شخص بالإضافة إلى نحو 30 ألف حالة وفاة.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد.. برلمانى برازيلى مصاب بكورونا من الحجر الصحى: احتضنت نصف الكونجرس

الأحد، 15 مارس 2020 02:38 م

البرلمان العربى يدين زيارة برلمانى برازيلى للمستوطنات الإسرائيلية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:24 ص

البرلمان البرازيلى يعارض تخفيف القيود على اقتناء الأسلحة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 06:00 ص

مناقشة تأخير سن التقاعد بالبرلمان البرازيلى غدا لتوفير 300 مليار دولار

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:15 م

بالصور.. البرلمان البرازيلى يبدأ التصويت على إحالة الرئيس تامر إلى المحاكمة

الخميس، 03 أغسطس 2017 01:41 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة