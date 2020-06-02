اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البرازيل تسجل 11598 إصابة و623 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:42 ص
البرازيل تسجل 11598 إصابة و623 وفاة جديدة بفيروس كورونا كورونا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر موقع روسيا اليوم، أن البرازيل، سجلت الاثنين، تراجعا ملموسا لحصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تم رصد 11598 حالة، مع زيادة معدل الوفيات اليومية إلى 623، حيث أفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة نشرتها مساء الاثنين، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 11598، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 526447.

ويشير هذا المعدل إلى تراجع كبير للإصابات بفيروس كورونا في البرازيل على أساس يومي، ويأتي بعد أن سجلت في البلاد في إحصائية يوم 29 مايو 26928 حالة، وفي 30 مايو 33274، وفي 31 مايو 16409 كما ذكرت الوزارة أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ازداد خلال اليوم الماضي بواقع 623 حالة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 29937 شخصا.

ويشير هذا العدد إلى ارتفاع جديد للوفيات اليومية بالفيروس في البلاد، حيث سجلت البرازيل 1124 حالة في 29 مايو، و956 في 30 مايو، و480 في 31 مايو، كما أفادت وزارة الصحة البرازيلية مع ذلك بأن حصيلة المتعافين من الفيروس وصلت إلى نقطة 211080 حالة، وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والرابعة من حيث الوفيات جراء الأزمة.


البرازيل

كورونا

ازمه كورونا

فيروس كورونا

اصابات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السفارة الروسية فى البرازيل تتلقى بلاغا كاذبا بوجود قنبلة

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:09 م

العلماء يتجهون لتتبع النقاط الساخنة لتفشى كورونا فى سباق اختبار اللقاحات.. رويترز: تلاشى الموجة الأولى للوباء يهدد استكمال التجارب.. عيون الباحثين تتجه إلى البرازيل والمكسيك.. والبحث عن متطوعين للتوصل لنتيجة

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:32 م

تسجيل 480 حالة وفاة بكورونا في البرازيل

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:25 ص

البيت الأبيض: إرسال مليونى جرعة من عقار هيدروكسى كلوروكين إلى البرازيل

الأحد، 31 مايو 2020 10:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة