رام الله (أ ش أ)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، مراكب صيادين فلسطينيين بالرصاص وخراطيم المياه في عرض بحر مدينة غزة، وتوغلت في أراضي المواطنين الزراعية شرقها،وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو ثلاثة أميال في بحر منطقة السودانية شمال غرب غزة، ما اضطرهم للمغادرة والعودة إلى الشاطيء، مضيفة أن آليات عسكرية إسرائيلية تضم دبابات وجرافات، انطلقت من موقع "ملكة" العسكري الإسرائيلي الجاثم على الشريط الحدودي بمدينة غزة وتوغلت لليوم الثاني على التوالي لعشرات الأمتار داخل أراضي المواطنين بحي الزيتون شرق المدينة، وقامت الجرافات بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار متقطع.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي استهداف الصيادين والمزارعين، وتتوغل في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 4 مواطنين من مدينة القدس وبلدتي أبو ديس، والعيسوية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى،اعتقلت اليوم الثلاثاء، سبعة شبان، حيث اعتقلت شابين من بلدة كفل حارس شمال سلفيت وخمسة من محافطة نابلس، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدة كفل حارس شمال سلفيتوذلك عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما، واقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس، واعتقلت خمسة شبان.