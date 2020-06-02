الاتحاد الأوروبى يعارض إعادة روسيا إلى مجموعة السبع

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن الاتحاد يعتبر مجموعة السبع إطارا حيويا متعدد الأطراف لا يمكن تغييره على أساس دائم بواسطة رئيس المجموعة، وهو حاليا الولايات المتحدة.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت مجموعة السبع ووصفها بأنها "مجموعة عتيقة جدا من الدول"، وقال إنه سيوسع قائمة المدعوين لتشمل استراليا وروسيا وكوريا الجنوبية والهند.

وقال المتحدث "مشاركة روسيا في مجموعة الثماني تم تعليقها حتى تغير روسيا مسارها وعندما يسمح المناخ بأن تكون مجموعة السبع منتدى لنقاش ذي مغزى. هذا ليس هو الحال حاليا."

وطُردت روسيا من المجموعة بعد أن ضمت منطقة القرم من أوكرانيا في 2014 .