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الإمارات: مندوب ليبيا بالأمم المتحدة يحاول تشتيت الانتباه عن الانتهاكات التركية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:11 م
الإمارات: مندوب ليبيا بالأمم المتحدة يحاول تشتيت الانتباه عن الانتهاكات التركية الإمارات
كتب رامى محيى الدين

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أعلنت الإمارات عن أسفها لمحاولات مندوب ليبيا بالأمم المتحدة لتشتيت الانتباه عن عمليات تركيا الخطيرة في ليبيا، وأكدت أن ما تقوم بها تركيا في ليبيا انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ورفضت بشكل قاطع الادعاءات غير الصحيحة بشأن عدم الامتثال للعقوبات على ليبيا، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

 

وكان مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أكد أن المعارك الأخيرة استنزفت ميليشيات طرابلس وعلى رأسها ميليشيات الزاوية، مشيرا إلى تركيا تتربح ماديا من إرسال المرتزقة إلى ليبيا.

 

وأضاف المحجوب، أنه تم القبض على عنصرين من الميليشيات وقتل آمر المجموعة وفرار البقية، مشددا على أن ما حصل هو طرد للميليشيات من مدينة الأصابعة بعدما عاثوا فيها فسادا ونهبا، وذلك وفق "سكاى نيوز".

 

وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، الاثنين، استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة، غربي ليبيا، مجددا التأكيد على أن الهدف هو القضاء على الميليشيات الإرهابية وإنهاء التدخل التركي في ليبيا.

 

وذكر أنه تمت استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة بالجبل الغربي.

 

كما كشف أن الميليشيات بدأت الانسحاب من غريان بعد هزيمتها في الأصابعة، مضيفا "على مايبدو، فإن هذه الضربة القوية، ستكون لها ارتدادات اخرى في المناطق الغربية".

 

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا أرسلت أكثر من 11 ألفا من المرتزقة السوريين إلى طرابلس خلال الأشهر القليلة الماضية.

 

 


الإمارات

ليبيا

الأمم المتحدة

تركيا

اردوغان

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