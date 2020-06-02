اليوم السابع
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الإمارات أكثر الأسواق استقبالا للصادرات المصرية بـ253 مليون و513 ألف دولار

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:00 ص
الإمارات أكثر الأسواق استقبالا للصادرات المصرية بـ253 مليون و513 ألف دولار لؤلؤ - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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حافظت دولة الإمارات العربية على موقعها في صدارة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهر فبراير الماضي، حيث استقبلت صادرات مصرية بقيمة 253 مليون و513 ألف دولار، مقابل 179 مليون و712 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت 73 مليون دولار.

وترصد البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجود الصادرات المصرية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي في صدارة قائمة الصادرات المصرية إلى الإمارات، حيث حققت ارتفاعا ملحوظا في شهر فبراير الماضي وسجل 192 مليون و737 ألف دولار، مقابل 126 مليون و816 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 65 مليون دولار.

وتشمل قائمة الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات كلا من، الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بقيمة بلغت 15 مليون و617 ألف دولار، مقابل 9 ملايين و188 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 6 ملايين و429 ألف دولار، يليها الصادرات من الخضر والنباتات والدرنات الصالحة للأكل بقيمة 7 ملايين و656 ألف دولار، مقابل 4 ملايين و144 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 3 ملايين و512 ألف دولار.

وضمت القائمة أيضا، صادرات الفواكه والثمار الصالحة للأكل بقيمة بلغت 6 ملايين و913 ألف دولار، مقابل 5 ملايين و697 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة نحو مليون و216 ألف دولار، وأخيرا صادرات زيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة بلغت 4 ملايين و533 ألف دولار، مقابل 4 ملايين و382 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 151 ألف دولار.

 

وإجمالا بلغت الصادرات المصرية إلى أهم 5 دول مستقبلة للصادرات المصرية نحو 834 مليون و599 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 844 مليون و500 ألف دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2019، بتراجع بلغ نحو 9 ملايين دولار.


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دولة الامارات

الصادرات المصرية

جهاز الاحصاء

اخبار الاقتصاد

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