اليوم السابع
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الإصابات بكورونا فى أمريكا تصل إلى 1.8 مليون حالة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:09 م
الإصابات بكورونا فى أمريكا تصل إلى 1.8 مليون حالة كورونا
رويترز

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 قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إنها سجلت إجمالي مليون و802740 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بزيادة 14790 حالة عن إحصائها السابق وقالت إن عدد حالات الوفاة زاد 761 حالة ليصبح 105157 حالة.

وقالت المراكز إن هذه هي الحصيلة من حالات مرض كوفيد-19 التي تم تسجيلها حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في أول يونيو حزيران مقابل تقريرها السابق الذى نشر يوم الاثنين.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة عدد الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

 


كورونا

فيروس كورونا

أمريكا

الولايات المتحدة

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