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الأوقاف الكويتية تضع آلية استئناف صلاة الجماعة في المساجد الأسبوعين المقبلين

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:49 م
الأوقاف الكويتية تضع آلية استئناف صلاة الجماعة في المساجد الأسبوعين المقبلين مجلس الوزراء الكويتى - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسي إن الأوقاف الكويتية، بدأت وضع آلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء للمرحلة الأولى والاستعداد للمرحلة الثانية لعودة الحياة الطبيعية وتنفيذ قرار استئناف صلاة الجماعة في المساجد بحسب صحيفة الراي الكويتية.

جاء ذلك في تصريح صحفي للعفاسي اليوم الثلاثاء عقب ترؤسه لاجتماع مع وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين بالأوقاف لوضع آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عودة الحياة الطبيعية تدريجيًا.

وذكر العفاسي أن الوزارة انطلاقًا من مسئوليتها الشرعية تحرص على سرعة إعادة افتتاح المساجد من خلال البدء في حملة تعقيم شاملة وتجهيز جميع المساجد في المحافظات الست لاستقبال المصلين وفقًا للاشتراطات المطلوبة من السلطات الصحية.

وأضاف أن اجتماع اليوم من سلسلة اجتماعات بدأتها الوزارة منذ بداية جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19» بشأن تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء وذلك استكمالاً للدور المنوط بالوزارة الذي بدأته منذ بداية هذه الجائحة.

وأكد استمرار «الأوقاف» في خطتها التوعوية والإرشادية خلال الفترة المقبلة التي أعلنتها الحكومة ضمن خطة عودة الحياة الطبيعية حتى تزول هذه الأزمة وينجلي هذا الوباء عن البلاد والعباد، داعيًا إلى تقديم تصور خلال أسبوعين لتنفيذ متطلبات المرحلة الثانية لعودة الحياة الطبيعية.

 

 


الكويت

مساجد الكويت

كورونا

الاوقاف الكويتية

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