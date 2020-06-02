الأمن التركى يفض وقفة احتجاجية بالقوة تندد بقمع الشرطة.. ويعتقل العشرات

كتب مصطفى عنبر

تدخلت قوات الشرطة التركية لفض وقفة احتجاجية لمنظمات الشباب والتى تم تنظيمها للتنديد بقمع قوات الأمن والشرطة التركية تحت شعار "حالتكم الطبيعية هي عنف الشرطة"، حيث تعرض العديد من الشباب للضرب والاعتقال.

كانت منظمات شبابية قامت بتنظيم وقفة احتجاجية أمام تمثال الثور بمنطقة قاضى كوى بعد تزايد أحداث التعذيب والقمع التى تقوم بها الشرطة التركية خلال الأيام الماضية، لتكون النتيجة هى تدخل قوات الشرطة مجدداً لقمع المحتجين وتعرض العديد من الشباب للضرب والاعتقال. بينما ظل الشباب اللذين تفرقوا فى الشوارع الجانبية يهتفون "أوقفوا عنف الشرطة".

من جهة أخرى، شن رئيس حزب المستقبل التركى، أحمد داود أوغلو، هجوما على نظام أردوغان، بسبب الفشل الكبير فى إدارة أزمة كورونا، وتسبب فى العديد من الأزمات الاقتصادية، لافتا إلى أن نظام أردوغان لا يحترم القانون، وأن تركيا من الدول التى يداس فيها القانون بالأقدام.

وأضاف أوغلو فى تصريحات نقلها موقع تركيا الآن، أن النظام لا يتمتع بشفافية، ومثل هذه الأنماط من العلاقات الذى تبتعد عن الشفافية لا توجد فى الدول الديمقراطية والقانونية، وإنما فى الدول التى يداس فيها القانون تحت الأقدام، والدول التى تصل فيها الرشوة وسوء الاستعمال للركب.

ولفت فى تصريحاته إلى أن المشكلات الاقتصادية التى يعيشها النظام وعجز فريق العمل ونقص السياسات والأزمات خلقتها السلطة الحاكمة بسبب عدم العقلانية وتركيز القرار فى يد شخص واحد، ما أدى إلى فصل تركيا عن العالم، مضيفًا أنهم يحاولون الآن إيجاد حل لها، مؤكدا أن اقتصاد تركيا يتحول كل يوم إلى اقتصاد مغلق، وذلك بسبب الأسس الخاطئة التى وضعها النظام والإدارة الاقتصادية الخاطئة التى يسير عليها أردوغان.