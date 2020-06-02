الأمم المتحدة: جمعنا 1.3 مليار دولار فى مؤتمر المانحين لليمن بالرياض

كتب سمير حسنى

أعلن مارك لوكوك، وكيل الأمين العام لأمم المتحدة للشئون الإنسانية، جمع تبرعات بقيمة 1,35 مليار دولار في مؤتمر المانحين لليمن في الرياض، جاء ذلك نقلا عن العربية.

فى غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبى سعيه لتقديم ما يقارب الـ71 مليون يورو دعما لليمن فى مواجهة أزماته، مؤكدا دعم الجهود الاممية للتوصل لحلول سلمية تضمن وقفا شاملا دائما لإطلاق النار فى البلاد، جاء ذلك خلال مؤتمر المانحين المنعقد حاليا افتراضيا بقيادة السعودية والأمم المتحدة.

ومن جانبها أعلنت بريطانيا تقديم 160 مليون جنيه استرلينى لدعم اليمنيين، آملين أن يجتاز الشعب اليمنى صعابه. ويعقد المؤتمر الأممى للمانحين لوضع خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالى وسط تطلعات يمنية وخليجية وعربية بأن ينجح المؤتمر في حشد الدعم اللازم لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية الرامية إلى إسناد ملايين اليمنيين، على صعد الغذاء والدواء والخدمات والتنمية.

ويهدف المؤتمر إلى جمع تبرعات تصل إلى مليارى دولار، ورفع الوعي بالوضع الإنساني في اليمن والدعوة لمساهمة المجتمع الدولي لتلبية خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الحالى، ودعم الاحتياجات الإنسانية الملحة هناك.