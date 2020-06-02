اعراض الزهايمر الخفي تواجه النساء في سن اليأس.. إزاى تحمي نفسك

كتبت فاطمة خليل

تدرك جميع النساء تأثير الهرمونات على الدماغ، حيث يتأثر المزاج العام مع التغيرات الهرمونية في فترة الدورة الشهرية ولكن يزداد الأمر في فترة انقطاع الطمث أو سن اليأس ويحدث تحول هرموني كبير، وتظهر أعراض وعلامات لاحتمال حدوث مرض الزهايمر، والذى يكون خفياً في البداية، والعبور بهذه المرحلة بأمان يعد علامة على صحة الدماغ في المستقبل.

ووفقاً لموقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية من العلامات التي تظهر في فترة انقطاع الطمث وترتبط بصحة الدماغ أعراض: النسيان، القلق، تقلبات المزاج وانحرافات الذاكرة وتعاني 60 %من النساء في الأربعينيات والخمسينيات من العمر من انخفاض خصوبتهن وكذلك الهبات الساخنة، التي تنشأ بالفعل في الدماغ.

هذه الأعراض الشائعة هي التي تعطينا فكرة عن أحد التهديدات لصحة المرأة وهو مرض الزهايمر الذي يؤثر على النساء بشكل مفرط أكثر من الرجال، حيث تشير الإحصائيات إلى أن اثنان من كل ثلاثة مرضى زهايمر هم من النساء.وتبلغ احتمالية إصابة النساء في الستينيات من العمر بمرض الزهايمر مرتين تقريبًا طوال حياتهن مقارنة باحتمال الإصابة بسرطان الثدي.

وفي عام 2017 ، أصبح مرض الزهايمر والخرف من الأسباب الرئيسية لوفاة النساء في إنجلترا.

ما علاقة الزهايمر بانقطاع الطمث؟



يبدأ مرض الزهايمر في الدماغ قبل عقود من الأعراض الأولى - في وقت مبكر من الأربعينيات والخمسينيات من العمر، وليس في الشيخوخة.

المرض يبدأ شن هجومه قبل سن الشيخوخة بعدة سنوات.

مرض الزهايمر لا يظهر بين عشية وضحاها بل هو نتيجة للعديد من الأحداث الجينية والطبية وأسلوب الحياة التي تحدث على طول العمر.

الفرق الواضح بين الرجال والنساء خلال هذه الفترة الحاسمة لصحة الدماغ؟ هو أن النساء في عملية التنقل لسن اليأس، بينما الرجال ليسوا كذلك.

الحقيقة هي أن انقطاع الطمث يؤثر على أدمغتنا بشكل كبير، ونرى قوته في هذه التغيرات المزاجية والأداء المعرفي وأعراض "ضباب الدماغ '' وقلة التركيز، ولكن في بعض النساء ، تشير إلى مخاطر أعلى محتملة لمرض الزهايمر في المستقبل.

بالنسبة للنساء ، الهرمون الرئيسي الذي ينظم الدماغ هو هرمون الاستروجين ويسمى "هرمون الحماية العصبية" لأنه يلعب دورًا دفاعيًا حاسمًا في تعزيز جهاز المناعة وحماية الخلايا العصبية من الأذى.

قبل انقطاع الطمث ، تحافظ هرموناتنا المتوازنة على أدمغتنا حادة وحيوية وشابة، عندما يبدأ هرمون الاستروجين في الانخفاض في سن اليأس ، نعاني من الهبات الساخنة المزعجة أو الأرق - ولكن بالنسبة للبعض، تقلل التغيرات الهرمونية من قدرة الدماغ على مقاومة الأمراض مثل مرض الزهايمر أيضًا.

نفس العملية التي تجعل جلد سن اليأس أكثر تجعدًا، ويمكن أن يصبح الشعر جافًا وتصبح العظام أكثر ضعفًا داخل أدمغتنا، مما يضعف الخلايا العصبية ويجعلها أكثر عرضة للشيخوخة والمرض.

فيما يلي دليل آخر على العلاقة بين انقطاع الطمث ومرض الزهايمر - اتضح أنه كلما كانت المرأة أطول خصوبة ، انخفض خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر، في حين أن فترة الإنجاب الأقصر ترتبط باحتمال أكبر لخطر التدهور المعرفي وحتى الخرف .

كلما حدث انقطاع الطمث في وقت متأخر ، زادت حمايتك من مرض الزهايمر.

وقالت مديرة مبادرة دماغ المرأة في كلية طب وايل كورنيل في نيويورك، والمدير المساعد لعيادة الوقاية الأولى من مرض الزهايمر في الولايات المتحدة أنه مع اقتراب النساء من منتصف العمر، يبدو أن هناك فرصة حاسمة ليس فقط لاكتشاف علامات الخطر الأعلى لأدمغتنا ولكن للتدخل في الاستراتيجيات لتقليل أو حتى منع هذا الخطر.

إن رعاية أدمغتنا بشكل أفضل في السنوات التي تسبق سن اليأس وحولها يمكن أن يقلل بشكل فعال من أعراض انقطاع الطمث مع تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر بشكل كبير في السنوات القادمة.

وهناك طرق لتأخير التدهور المعرفي والوقاية من الزهايمر ومنها:

قراءة الجريدة بانتظام.تعلم لغة جديدة أو صقل اللغة التي كنت تتحدثها.

-تعلم العزف على آلة موسيقية أو العودة إلى آلة موسيقية كنت تعزفها.

-شاهد فيلمًا وثائقيًا.

-التواصل الاجتماعي تم ربط الوحدة وقلة التحفيز بالاكتئاب وزيادة خطر التدهور المعرفي.

-استمع إلى الموسيقى بانتظام تشير الدراسات إلى أنه قد يعزز بشكل خاص حدة ذهنك.

-العاب ذهنية مثل: الكلمات المتقاطعة والسودوكو كلها ألعابًا جيدة للدماغ.