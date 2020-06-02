اليوم السابع
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اطمن على نفسك.. اعرف أهمية تحليل السائل الزلالي بالمفاصل

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:00 م
اطمن على نفسك.. اعرف أهمية تحليل السائل الزلالي بالمفاصل تحليل السائل الزلالي
كتبت فاطمة خليل

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السائل الزلالي هو السائل السميك الذي يعمل على تزييت المفاصل ويبقيها تتحرك بسلاسة وسهولة، إنه موجود في جميع مفاصلك ، بما في ذلك الركبتين والكتفين والوركين واليدين والقدمين، وقد يطلب الطبيب تحليل السائل الزلالي Synovial Fluid، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية تحليل السائل الزلالي، وفقاً لموقع webmd.

يمكن أن تؤدي أمراض المفاصل مثل التهاب المفاصل والنقرس والالتهابات واضطرابات النزيف إلى تغيير شكل ومظهر السائل الزلالي، و يمكن لعينة من هذا السائل المأخوذ أثناء فحص يُدعى "بزل المفصل" مساعدة طبيبك على معرفة سبب الأعراض التي تعاني منها.

تحليل السائل الزلالي بالمفاصل
تحليل السائل الزلالي بالمفاصل

 

ما هو تحليل السائل الزلالي؟
 

تحليل السائل الزلالي للمفاصل هو مجموعة من الاختبارات التي يمكن أن يستخدمها طبيبك لتشخيص مشاكل المفاصل.

أهمية تحليل السائل الزلالي

إذا كنت تعاني من أعراض المفاصل مثل:

-ألم

-احمرار

-تورم

-تراكم السوائل

يمكن أن يساعد تحليل السائل الزلالي طبيبك على معرفة ما إذا كان لديك:

-حالة تسبب التهاب المفاصل مثل النقرس والتهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة.

-عدوى مثل التهاب المفاصل الإنتاني.

-اضطرابات النزيف مثل الهيموفيليا أو مرض فون ويلبراند النزفى.

-مرض يكسر المفاصل بمرور الوقت، مثل هشاشة العظام

-قد يستخدم طبيبك هذا الاختبار أيضًا لمعرفة ما إذا كان علاجك لحالة المفصل ناجحًا.

-إذا اعتقد طبيبك أنك بحاجة إلى هذا الاختبار ، فاسأله عن كيفية الاستعداد وأخبره إذا كنت تتناول أدوية سيولة الدم أو أي دواء آخر.

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كيف يتم تحليل السائل الزلالي؟
 

أولاً، سيعطيك طبيبك مخدرًا موضعيًا لتخدير مفاصلك ثم، سيضع إبرة ويزيل بعض السوائل، يعتمد مقدار ذلك على حجم المفصل وعدد الاختبارات التي ستخضع لها.

سيقوم طبيبك بإرسال السائل الخاص بك إلى المختبر، حيث سيقوم الفني بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

التحقق من لون وسمك السائلقياس المواد الكيميائية مثل الجلوكوز والبروتين وحمض البوليكالتعرف على عدد خلايا وبلورات الدم الحمراء والبيضاء الموجودة في السائلاختبار البكتيريا والفيروسات والجراثيم الأخرى

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نتائج تحليل السائل الزلالي
 

إذا كانت النتائج غير طبيعية:

قد يكون السائل الزليلي غائما أو سميكا.

قد يعني ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء أن لديك عدوى أو حالة طبية أخرى.

يمكن أن يشير ارتفاع مستوى حمض اليوريك والبلورات إلى النقرس.

يمكن أن ينتج ارتفاع عدد خلايا الدم الحمراء من:

-إصابة

-دم في المفصل

-اضطراب النزيف

السائل الزليلي الطبيعي هو:

-واضح

-عديم اللون أو أصفر باهت

-خالي من البكتيريا والفيروسات والفطريات

اسأل طبيبك عما تعنيه نتائجك وكيف يمكن أن تؤثر على علاجك.


تحليل السائل الزلالي

السائل الزلالي

تحليل سائل المفاصل

سائل المفاصل

اطمن على نفسك

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