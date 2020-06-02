اليوم السابع
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استمرار حملات النظافة والتطهير بمدن ومراكز محافظة الشرقية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:22 م
استمرار حملات النظافة والتطهير بمدن ومراكز محافظة الشرقية رفع القمامة والأتربة من شوارع الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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شهدت مدن ومراكز محافظة الشرقية ، استمرار لأعمال التطهير والتعقيم لعدد من المنشآت العامة والشوارع وخاصة أماكن تقديم الخدمات العامة للمواطنين كالبنوك ومكاتب البريد والمخابز ومكاتب التأمينات وماكينات الصراف الآلى بجميع مراكز ومدن المحافظة، من خلال رش الشوارع بسيارات محملة بجهاز (التيفا) المخصص لرش الحشرات الطائرة بالمبيد الحشرى المصرح به ، فضلا عن رش الشوارع والمبانى بالمياة المختلطه بالمواد المطهرة وفقا للنسب المقررة من وزارة الصحة ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لتطهير كافة المنشآت بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وشملت لكافة المبانى والمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية والمبانى والمرافق العامة بالمحافظة، إضافة لتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة وتفريغ صناديق القمامة ورشها بالمياه المختلطة بالمطهرات للقضاء على انتشار الفيروسات للحفاظ على جو بيئى وصحى نظيف خالى من التلوث والفيروسات.

فقامت رئاسة مركز ومدينة القنايات بتطهير وتعقيم مبنى رئاسة مدينة القنايات يأتى ذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية حرصاً على صحة وسلامة العاملين والمترددين من المواطنين .

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمشاركة مجتمعية من فريق تنمية فاقوس وبالتنسيق والتعاون مع الإدارة الصحية بفاقوس وإدارتى تحسين البيئة وشئون البيئة بالمجلس ،حيث تم تطهير وتعقيم لمحيط مستشفى العزل ومستشفى الحميات ومستشفى فاقوس العام والشوارع المحيطة بهم بمنطقة كفر الحوت وذلك فى إطار حرص رئاسة المركز على صحة وسلامة المواطنين ولمواجهة فيروس كورونا المستجد وغيره من الفيروسات المعدية والحد من انتشارة حفاظا على الصحة العامة وسلامة أرواح المواطنين .

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة تطهير بقرية المناصافور فتم تطهير المنازل والاسطح والارضيات والنوافذ ودور العبادة والمدارس وكافة المنشات بالقرية ومركز الشباب كما تم رفع وتجميع كافة التراكمات وتجمعات القمامة من الشوارع ومن امام المنازل بالقرية.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق برفع الاشغالات بنطاق حى اول الزقازيق (شارع البوسته وشارع المكاتب و قسم المنتزه وشارع الامريكان وحلقة السمك)كما تم التحفظ على سيارة لنقل الأسماك وتسليمها لإدارة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبها كما تم رش وتطهير جميع مواقف السيارات داخل نطاق الحى

وقامت رئاسة حى ثان الزقازيق بأعمال تطهير وتعقيم ديوان عام الحى للحد من عدوى فيروس كورونا كما تم تطهير الشوارع بنطاق الحى شارع عبدالمقصود بكفر الزقازيق البحرى والشوارع محيطة به.

وقامت رئاسة مركز ومدينه منيا القمح برفع القمامه بالمدينه وتم رش وتعقيم موقف بنها القاهره والزقازيق والتلين وترعه مصطفى افندى والدائرى وذلك للحفاظ على الصحه العامه للمواطنين وظهور المدينه بالشكل اللائق.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بأعمال رش وتطهير لجميع السيارات قبل صعود الركاب على متنها وبعد النزول اما بالنسبة لاعمال النظافة والتجميل فتم استكمال أعمال النظافة بشوارع مدينة فاقوس والوحدات المحلية القروية والتى تتضمن الشوارع الآتية ( الإنتاج - سعد زغلول - جمال عبد الناصر - ترعه المنيا - الجلاء - أبو هلال - الجمهوريه ) ورفع مخلفات قمامه وهدم مبانى باللودر الصغير ومعدات الحمله الميكانيكية منطقة المنشية شارع مدارس الصنايع ، و رفع اتربه وسفوحه شارع ترعه المنيا بالعمال و رش شوارع المدينه بمدخل المدينة و الانتاج ، و إستكمال قص وتهذيب الأشجار بشارع المستشفى العام وأمام البنك الاهلى .

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بدهان طريق الجامعه وما حول مصنع الزيوت والصابون وزرع الأشجار والورود على جانبى الطريق الزراعى الزقازيق القاهره كما تم رش وتطهير الشوارع والأماكن العامة والمصالح الحكومية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير بحملات موسعة للنهوض بقطاعات المدينه المختلفة من تجميل ونظافة ورفع السفوحة من الشوارع بجانب رش الشوارع ورى البساتين بالمدينة ( شارع مصطفى كامل – ابوعوض – الحريه – سوارس – كفر النجدى – النقراشى – مداخل المدينة ) كما تم تسوية الطرق بالجليدر فى ( شارع ابومليحه – المحرقة ) ، كما تم متابعة صيانة الاعمدة وتركيب الكشافات بالشوارع.

 

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تقليم الأشجار

 

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إزالة الأتربة من الشوارع 

 

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إزالة القمامة والأتربة من شوارع الشرقية

 

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إزالة القمامة والأتربة من شوارع الشرقية

 

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رش وتطهير الشوارع والمنشأت

 

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رش وتطهير الشوارع والمنشأت

 

 


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