اليوم السابع
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استقرار أسعار الأسماك بالعبور.. والبلطى الأسوانى يبدأ من 17 لـ37 جنيها للكيلو

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:00 م
استقرار أسعار الأسماك بالعبور.. والبلطى الأسوانى يبدأ من 17 لـ37 جنيها للكيلو الأسماك - صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك، اليوم الثلاثاء، 2 - 6 - 2020، استقرارا وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، وسجل سعر كيلو سمك البلطى "1"، 24 - 27 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2"، بين 20 - 23 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى17 - 37 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 - 90 جنيها.

فيما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 60 -80 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 60 - 80 جنيها، والبياض الأملس "خليجى" بين 25 - 35 جنيها، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها، وسعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 - 200 جنيه، وسجلت أسعار المكرونة السويسرى 60 - 70 جنيها، والمكرونة الخليجى بين 32 - 38 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20 - 30 جنيها، وموسى بين 60 - 80 جنيها للكيلو.

 

كما سجل سعر البورى ليتراوح بين 32- 45جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 40- 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 100 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 130جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85- 350 جنيها.

 


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