اسباب المغص الكلوي عديدة منها وجود حصوة بالمسالك البولية

كتبت فاطمة خليل

المغص الكلوي هو ألم يحدث بسبب وجود حصاة في المسالك البولية، وتشمل المسالك البولية: الكلى والحالب والمثانة البولية والإحليل يمكن أن تتطور الحصوات في أي مكان في المسالك البولية، وتحدث معظم الحصوات بسبب تراكم المعادن أو المواد الأخرى ، مثل حمض البوليك، في هذا التقرير نتعرف على أسباب المغص الكلوي، بحسب موقع medicalnewstoday.

اسباب المغص الكلوي

اسباب المغص الكلوي عديدة وبناء على السبب يمكن أن يتحدد العلاج

اسباب المغص الكلوي

يحدث المغص الكلوي بسبب حصوة في المسالك البولية ، والذي يحدث عادة في الحالب، هنا تمتد الحصوة فى المنطقة المحيطة من الأنسجة أثناء محاولتها المرور، مما قد يكون مؤلمًا.

-بالإضافة إلى ذلك ، قد يتسبب تدفق البول المحدود في حدوث التهاب وزيادة الضغط.

-قد يؤدي الحالب أيضًا إلى تشنج ، مما يسبب الألم.

-يمكن أن تشكل العديد من المواد الكيميائية والمعادن المختلفة حصوات الكلى

تتطور حصوات الكلى بسبب بعض عوامل الخطر المختلفة ، بما في ذلك:

-زيادة الكالسيوم في البول

-أمراض الجهاز الهضمي مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي.

-النقرس ، الذي يحدث بسبب زيادة حمض البوليك

-بعض الأدوية.

- مرض السيستين، الذي تتطور فيها حصوات من حمض أميني يسمى السيستين.

-البدانة.

-جراحات الجهاز الهضمي مثل مجرى المعدة.

- الجفاف.

-تاريخ عائلي من تكون حصوات البول.

وتختلف الأعراض باختلاف حجم الحصوات، حيث تسبب بعض الحصوات الصغيرة مغصًا كلويًا خفيفًا ، ويمكن للشخص تمريرها في البول.

يمكن أن تسبب الحصوات الأكبر ألمًا شديدًا ، خاصة إذا أصبحت عالقة وتمنع أي ممرات صغيرة في المسالك البولية. تشمل المناطق المعرضة للحالب ، وهي الأنابيب التي يمر بها البول بين الكلية والمثانة.



اسباب المغص الكلوي

اعراض المغص الكلوي



أعراض المغص الكلوي تختلف اعتمادًا على حجم الحجر وموقعه في المسالك البولية

العرض الأكثر شيوعًا للمغص الكلوي هو ألم في الجانب المصاب من الجسم بين الضلوع السفلية والورك. يميل هذا الألم إلى الإشعاع إلى أسفل البطن.

يأتي الألم عادة في موجات تستمر كل منها لمدة تتراوح من 20 إلى 60 دقيقة قبل أن تنحسر.



اسباب المغص الكلوي

المغص الكلوي هو أحد الأعراض التي يمكن أن تسببها الحصوات البولية تشمل الأعراض الأخرى التي تحدث عادة إلى جانب المغص الكلوي:

-ألم أو صعوبة في التبول

-الدم في البول ، مما قد يجعله يبدو ورديًا أو أحمر أو بني

-البول الذي تنبعث منه رائحة غير عادية

-غثيان

-التقيؤ

-جزيئات صغيرة في البول

-الشعور بالحاجة الملحة المستمرة للتبول

-بول غائم

-التبول أكثر أو أقل من المعتاد