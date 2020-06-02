اليوم السابع
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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 6 قطاعات

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:01 ص
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 6 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.33% رابحاً 16.440 ليصل إلى مستوى 5022.84 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% رابحاً 17.470 نقطة ليصل إلى مستوى 5456.89 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.34% رابحاً 14 نقطة ليصل إلى مستوى 4169.15 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.75%، رابحاً 30.180 نقطة ليصل إلى مستوى 4066.87 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 103.8 مليون سهم بقيمة 17.7 مليون دينار كويتى عبر 4666 صفقة، وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.85%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.07%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.06%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.61%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.50%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.13%.
 
وجاء سهم شركة العيد للأغذية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.86%، يليه سهم شركة مينا العقارية بنسبة 10.37%، ثم سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 9.28%، فيما تصدر سهم مجموعة أسس القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.60% ثم سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 5.10%، ثم سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 5.03%.
 
وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: - 
 
أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019: 
شركة تمكين القابضة. 
 
ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال: 
شركة الاثمار القابضة. 
شركة مجموعة الرأي الإعلامية.
 
ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية: 
شركة ايفكت العقارية.
 
رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020: 
شركة تمكين القابضة.
شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية. 
شركة أم القيوين للاستثمارات العامة. 
شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية. 
الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
 
خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020: 
شركة ايفكت العقارية. 
شركة أبيار للتطوير العقاري. 
الشركة العالمية للمدن العقارية. 
شركة المعدات القابضة.
شركة أسمنت الخليج.
شركة الإثمار القابضة. 
 
سادسا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات: 
شركة ياكو الطبية. 
شركة الإثمار القابضة. 
 
سابعا: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:
شركة مجموعة عربي القابضة.
 
ثامنا: شركات لم تقدم بيانات 31-12-2019:
شركة أبيار للتطوير العقاري.
 

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