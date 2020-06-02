ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات للجلسة الثانية على التوالي

كتب هانى الحوتى

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% رابحاً 18.98 ليغلق عند مستوى 5025.55 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.43% رابحاً 23.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5461.84 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.24% رابحاً 10.12 نقطة ليغلق عند مستوى 4165.19 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.53%، رابحاً 21.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4057.70 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 151.7 مليون سهم بقيمة 22.8 مليون دينار كويتى عبر 6475 صفقة، وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.56%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.33%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.26%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.17%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%.

وجاء سهم شركة العيد للأغذية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.19%، يليه سهم شركة مينا العقارية بنسبة 8.30%، ثم سهم شركة منازل القابضة بنسبة 6.76%، فيما تصدر سهم الشركة الكويتية للمتنزهات القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.06% ثم سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 5.10%، ثم سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 5%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي، بأن مجلس الإدارة اجتمع اليوم الثلاثاء، عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع، حيث تقرر تكليف آسر فهمي أبو هيبة عضو مجلس الإدارة بالقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف طبقاً للمادة (3-2-11) من الفصل الثالث من كتاب أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، لحين الانتهاء من الإجراءات الحاصة بترشيح وتسجيل الرئيس التنفيذي طبقاً للقواعد والاشتراطات لدى الجهات الرقابية.

فيما أعلنت شركة المدار للتمويل والاستثمار، عن استقالة آسر عاطف فهمي أبو هيبة مدير إدارة الاستثمار المباشر بالشركة، من العمل لدى الشركة اعتباراً من يوم 2 يونيو، حيث تم قبول استقالته اعتباراً من تاريخه.