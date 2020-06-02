ارتفاع عدد المصابين بكفر الشيخ لـ392 حالة وسلبية 757 آخرين وشفاء 112 مريضا

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكدت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، أن عدد الحالات المشتبه فيهم، أمس الاثنين ، 56 حالة ليرتفع عدد الحالات المشتبه فيها ل 1184 حالة منهم 80 حالة من خارج المحافظة، كما تبين سلبية عينات 757 حالة ، وننتظر نتائج 35 حالة.

وأضافت سلام ، لـ"اليوم السابع"، أن عدد الحالات التي رصدتا مديرية الصحة بكفر الشيخ 392 حالة ،منهم 25 حالة من 6 محافظات " الغربية 18 حالة، والمنوفية حالتين والقاهرة حالتين، وكلا من محافظات أسيوط والأقصر والجيزة حالة واحدة ، بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ ، بزيادة 30 حالة عن أول أمس الأحد.

أكدت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، أنها تشيد بما تقوم به الأطقم الطبية بالمحافظة من جهود كبيرة سواء في مستشفيات العزل أو في الحجر الصحي ببلطيم ، أو بتقديم الخدمات الطبية والشنطة العلاجية التي تحتوي على علاج ومطهرات وكمامات وغيرهم للمخالطين بقر ومدن المحافظة .

وأضافت سلام ، أنها تناشد المواطنين بالالتزام بمنازلهم وارتداء المامة عند الخروج من المنزل، واستقلال وسائل المواصلات أو التواجد في الأسواق، للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم وحياة الاطقم الطبية .

ووضحت خريطة توزيع المصابين بفيروس كورونا بمحافظة كفر الشيخ، أكثر المدن والقرى وأقلها أيضًا إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 منذ بداية انتشاره وحتى مساء اليوم ،ـ بعد التأكد من إصابة 30 حالة جديدة، حيث وصل عدد الحالات المصابة لـ 392حالة إيجابية بجميع مدن ومراكز المحافظة.، وجاءت مدينة وقرى مركز كفر الشيخ في المركز الأول ب 98 حالة وأفلها مدينة ومركز مطوبس ب 3 حالات فقط

وفقا لبيانات وإحصائيات مديرية الصحة فإن مدينة وقرى مركز كفر الشيخ، احتلت المركز الأول في عدد الإصابات بفيروس كورونا ، جاءت بالمركز الأول مدينة وقرى مركز كفر الشيخ ب 98 حالة ب 28 قرية وحي ،وجاءت مدينة وقرى مركز دسوق في المرتبة الثانية ب 69 حالة ب 16 حي وقرية ،وجاءت مدينة وقرى مركز بيلا بالمركز الثالث ب 46 حالة ب 12 حي وقرية،وجاءت مدينة ومركز الحامول في المركز الرابع ب 44 حالة ب 11 حي وقرية ،ووتلاهم مدينة ومركز قلين ب 32 حالة في 13 قرية ،ومدينة ومركز سيدي سالم وبه 20 حالة ب 9 قرى وأحياء ، وبمدينة وقرى مركز الرياض 14 حالة ب 7 قرى ، وبمدينة ومركز فوه 10 حالات ب 5 أحياء وقرى ،ومدينة والقرى المحيطة بسيدي غازي 10 حالات ،وببلطيم 8 حالات ، و3 حالات بمطوبس موزعه في " بندر مطوبس والقمسيون ومهدي"، وخلت 350 قرية وعزبة وكفر وتابع بمحافظة كفر الشيخ من فيروس كورونا حتى الآن.

وتعقد غرفة العمليات والأزمات بمديرية الصحة برئاسة الدكتورة سوسن سلام وكيل الوزارة، وبمشاركة الدكتورة سماح جاد مدير إدارة المستشفيات، والدكتور عبدالرؤوف حمد ،مساعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ،وفريق إدارة الأزمة يقومون بمتابعة الحالات المصابة أول بأول عن طريق نقلها بسيارات الإسعاف تحت قيادة الدكتور أحمد الجنزوري مدير المرفق، والذي قام بتخصيص 12 سيارة لنقل حالات الكورونا،لمستشفى العزل ببلطيم ونزل المدينة الجامعية بسخا، حيث يتم فحص المخالطين ومتابعة التحاليل والمسحات.