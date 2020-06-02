اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ارتفاع عدد المصابين بكفر الشيخ لـ392 حالة وسلبية 757 آخرين وشفاء 112 مريضا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:23 ص
ارتفاع عدد المصابين بكفر الشيخ لـ392 حالة وسلبية 757 آخرين وشفاء 112 مريضا الدكتورة سوسن سلام وكيل صحة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، أن عدد الحالات المشتبه فيهم، أمس الاثنين ، 56 حالة ليرتفع عدد الحالات المشتبه فيها ل 1184 حالة منهم 80 حالة من خارج المحافظة، كما تبين سلبية عينات 757 حالة ، وننتظر نتائج 35 حالة.

وأضافت سلام ، لـ"اليوم السابع"، أن عدد الحالات التي رصدتا مديرية الصحة بكفر الشيخ 392 حالة  ،منهم 25 حالة من 6 محافظات " الغربية 18 حالة، والمنوفية حالتين والقاهرة حالتين، وكلا من محافظات أسيوط والأقصر والجيزة حالة واحدة ، بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ ، بزيادة 30 حالة عن أول أمس الأحد.

أكدت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، أنها تشيد بما تقوم به الأطقم الطبية بالمحافظة من جهود كبيرة سواء في مستشفيات العزل أو في الحجر الصحي ببلطيم ، أو بتقديم الخدمات الطبية والشنطة العلاجية  التي تحتوي على علاج ومطهرات وكمامات وغيرهم للمخالطين بقر ومدن المحافظة .

وأضافت سلام ، أنها تناشد المواطنين بالالتزام بمنازلهم وارتداء المامة عند الخروج من المنزل، واستقلال وسائل المواصلات أو التواجد في الأسواق، للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم وحياة الاطقم الطبية .

ووضحت خريطة  توزيع المصابين بفيروس كورونا  بمحافظة كفر الشيخ، أكثر المدن والقرى وأقلها أيضًا إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 منذ بداية انتشاره وحتى مساء اليوم ،ـ بعد التأكد من إصابة 30 حالة جديدة، حيث وصل عدد الحالات المصابة لـ 392حالة إيجابية بجميع مدن ومراكز المحافظة.، وجاءت مدينة وقرى مركز كفر الشيخ في المركز الأول ب 98 حالة وأفلها مدينة ومركز مطوبس ب 3 حالات فقط  

وفقا لبيانات وإحصائيات مديرية الصحة فإن مدينة وقرى مركز كفر الشيخ، احتلت المركز الأول في عدد الإصابات بفيروس كورونا ، جاءت بالمركز الأول مدينة وقرى مركز كفر الشيخ ب 98 حالة ب 28 قرية وحي ،وجاءت مدينة وقرى مركز دسوق في المرتبة الثانية ب  69 حالة ب 16 حي وقرية ،وجاءت مدينة وقرى مركز بيلا  بالمركز الثالث ب 46 حالة  ب 12 حي وقرية،وجاءت مدينة ومركز الحامول في المركز الرابع ب 44 حالة ب 11 حي وقرية ،ووتلاهم مدينة ومركز قلين ب 32 حالة في 13 قرية ،ومدينة ومركز سيدي سالم وبه 20 حالة ب 9 قرى وأحياء ، وبمدينة وقرى مركز الرياض 14 حالة ب 7 قرى ، وبمدينة ومركز فوه 10 حالات ب 5 أحياء وقرى ،ومدينة والقرى المحيطة بسيدي غازي 10 حالات ،وببلطيم 8 حالات ، و3 حالات بمطوبس موزعه  في " بندر مطوبس والقمسيون ومهدي"، وخلت 350 قرية وعزبة وكفر وتابع بمحافظة كفر الشيخ من فيروس كورونا حتى الآن.

وتعقد غرفة العمليات والأزمات بمديرية الصحة برئاسة الدكتورة سوسن سلام وكيل الوزارة، وبمشاركة الدكتورة سماح جاد مدير إدارة المستشفيات،  والدكتور عبدالرؤوف حمد ،مساعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ،وفريق إدارة الأزمة يقومون بمتابعة الحالات المصابة أول بأول عن طريق نقلها بسيارات الإسعاف تحت قيادة الدكتور أحمد الجنزوري مدير المرفق، والذي قام بتخصيص 12 سيارة لنقل حالات الكورونا،لمستشفى العزل ببلطيم ونزل المدينة الجامعية بسخا، حيث يتم فحص المخالطين ومتابعة التحاليل والمسحات.

 


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

كورونا

خدمات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة