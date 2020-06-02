ارتفاع عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية لـ 85 فندقا

كتبت آمال رسلان

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عمليات فحص الفنادق أسفرت عن تسليم شهادة اعتماد السلامة الصحية الي 7 فنادق بثلاثة محافظات هي جنوب سيناء والقاهرة ودمياط، بعد التاكد من استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة واقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية. ويأتى هذا بعد استئناف اعمال لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، للتفتيش علي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية الي تزايد أعداد الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية، حتي وصلت حتي الان الي 85 فندقا، لافتا إلى أن لجان الفحص، اقرت باستيفاء 4 فنادق في محافظة جنوب سيناء وفندق واحد بمحافظة دمياط وفندقين بمحافظة القاهرة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها. وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت أنه ابتداء من شهر يونيو الجارى سيتم السماح للفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة، العمل بنسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية لها وذلك وفقا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والآثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية. وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن نسب الاشغال بالفنادق، خلال أيام عيد الفطر المبارك لم تتعد الـ 25%، وفقا للنسب المسموح بها ضمن اشتراطات السلامة الصحية، مشيرا الي أن متوسط نسب الإشغال بها خلال أيام عيد الفطر المبارك بلغت 8% في محافظة جنوب سيناء، و 13% في محافظة البحر الاحمر، و 25% فى مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، و 25% في محافظة الاسكندرية، و 4% في منطقة الساحل الشمالى ومحافظة مطروح، و 9% في محافظة القاهرة الكبرى.