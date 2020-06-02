مكسيكو سيتى(أ ش أ)

أفاد المدير العام لقسم مكافحة الأوبئة فى وزارة الصحة المكسيكية اليوم الثلاثاء، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصلت فى البلاد إلى 93 ألفا و435 حالة بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 10 الآف و167 حالة.

وذكرت صحيفة (إل يونيفرسال) المكسيكية على موقعها الإلكتروني أنه خلال الساعات ال(24) الماضية، تم تأكيد 2771 حالة إصابة جديدة بالفيروس و237 حالة وفاة.

يذكر أن دولة المكسيك، تخطط لإعادة فتح السياحة في المنطقة مرة أخرى اعتبارًا من 8 يونيو، وسيبدأ تنفيذ مبادرة دعم الرحلات السياحية بعد أسبوع أي فى 15 يونيو الجارى، بالطبع ، وتعتبر هذه مبادرة خاصة أقامتها إحدى شركات السياحة في المنطقة.

وستوفر الفنادق ليلتين مجانًا على كل ليلتين محجوزة أو إقامة مجانية لطفلين عندما يحجز شخصان بالغان. ومن المتوقع أن تشارك شركات في بويرتو موريلوس وتولوم وجزيرة موخيريس في منطقة البحر الكاريبي التي تبع ثمانية أميال من مدينة كانكون فى هذه المبادرة لتشجيع السياح من جميع أنحاء العالم على العودة مرة أخرى، وتعويضهم الخسائر المالية التي تعرضوا لها منذ توقف الرحلات السياحية بعد انتشار فيروس كورونا فى العالم.