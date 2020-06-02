ارتفاع سعر سلة خامات أوبك اليومية لـ 33.68 دولار للبرميل

كتبت – مروة الغول

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عن أن سعر سلة أوبك المكونة من 13 خامًا بلغ 33.68دولار للبرميل أمس الاثنين، مقارنة بـ 29.01دولاراً اليوم السابق، وذلك وفقًا لحسابات أمانة أوبك، وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج "خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى".

واليوم ارتفعت أسعار النفط حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت 38.68 دولار للبرميل وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35.70 دولار للبرميل.

وطبقا لاتفاق أوبك بلس بخفض الإنتاج والذي تم الاتفاق عليه خلال شهر أبريل الماضي فإن الخفض القياسي من المقرر أن يستمر في مايو ويونيو ، على أن يجري تقليصه إلى خفض بواقع 7.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من يوليو حتى ديسمبر.

وقال معهد التمويل الدولي، إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها في ظل صدمة مزدوجة لانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا لافتا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بصفة عامة 4.4 بالمئة في العام الجاري رغم بعض المؤشرات على النجاح في احتواء تفشي الفيروس وتخفيف بعض القيود في الأسابيع الأخيرة.

وتابع معهد التمويل ، أن إجراءات خفض الإنفاق العام التي تبنتها السلطات في المنطقة لاحتواء اتساع العجز "يمكن أن تعوض الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط وأكثر من ذلك" ولكن يظل من المتوقع أن يتسع العجز الكلي إلى 10.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.5 بالمئة في 2019 وفقا لرويترز.