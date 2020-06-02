ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى النمسا لـ 15 ألفا و629 حالة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى البلاد إلى 15 ألفا و629 شخصا، من إجمالى عدد الإصابات البالغ 16 ألفا و759 حالة، وذكر بيان لوزارة الصحة أنه يوجد فى المستشفيات 88 مريضا، منهم 26 فى العناية المركزة، بينما بلغ عدد الوفيات 669 حالة.
وأشار البيان إلى أن الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 22 إصابة في العاصمة فيينا وإصابة جديدة في كلٍ من ولايات كارينثيا والنمسا العليا وستيريا وتيرول بإجمالي 26 إصابة.
يشار إلى أن الحكومة النمساوية أعلنت تخفيف واسع في قيود التنقل بين دول الجوار التي حققت نتائج إيجابية واسعة في السيطرة على الوباء، ومنها كرواتيا والتشيك وسلوفينيا والمجر، وذلك اعتبارا من منتصف يونيو الجارى.
أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، الأحد الماضى، أن بلاده سوف تعلن عن حزمة من تسهيلات السفر الى دول الجوار عقب الاجتماعي الاسبوعى للحكومة الأربعاء المقبل، وقال شالينبرج - في تصريحات الأحد، أن العطلة الصيفية ستكون ميسرة مع رفع ضوابط الحدود مع معظم دول الجوار.. مشيرا إلى وجود مشاورات حالية مع وزير الصحة ردولف انشوبير ووزير الداخلية كارل نيهمر ووزيرة الدولة للشئون الاوروبية كارولين ايدشتادلر بشأن الاستعادة التدريجية لحرية السفر.
ولفت الوزير إلى أن التركيز الأساسي ينصب حاليا على دول الجوار المباشر، منوها بأن قيود الدخول التي تم فرضها مؤقتًا في منتصف مارس كانت "مهمة وصحيحة" موضحا أن النتائج يمكن ملاحظتها في التطور الجيد لأعداد العدوى.
وذكر وزير الخارجية أن تخفيف القيود هو بمثابة ترجمة لتطور مشجع فى وضع الوباء فى البلاد، مشيرا الى أهمية اتباع خطوات تدريجية أخرى، لافتا الى أن البلاد لازالت بعيدة عن الوضع الطبيعي السابق للجائحة منوها الى أن العطلة الصيفية لعام 2020 ستكون مختلفة عن السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن النمسا وافقت على فتح الحدود بشكل كامل مع ألمانيا وسويسرا وليختنشتاين اعتبارًا من 15 يونيو المقبل، كما من المقرر أن تتقلص قيود الدخول إلى جمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر في منتصف يونيو المقبل أيضا.
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