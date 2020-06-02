ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى النمسا لـ 15 ألفا و629 حالة

وأشار البيان إلى أن الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 22 إصابة في العاصمة فيينا وإصابة جديدة في كلٍ من ولايات كارينثيا والنمسا العليا وستيريا وتيرول بإجمالي 26 إصابة.

يشار إلى أن الحكومة النمساوية أعلنت تخفيف واسع في قيود التنقل بين دول الجوار التي حققت نتائج إيجابية واسعة في السيطرة على الوباء، ومنها كرواتيا والتشيك وسلوفينيا والمجر، وذلك اعتبارا من منتصف يونيو الجارى.

