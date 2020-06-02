إندونيسيا تسجل 609 حالات إصابة جديدة و22 وفاة بفيروس كورونا

رويترز

قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، إن البلاد سجلت 609 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء ليصل العدد الإجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 27549 حالة.

وأعلن يوريانتو تسجيل 22 حالة وفاة جديدة مرتبطة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1663 حالة في حين تعافى من المرض 7935 مريضا إجمالا.

وكانت قد قالت وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا إن البلاد ألغت الحج هذا العام في أكبر الدول الإسلامية سكانا بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.