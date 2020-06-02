اليوم السابع
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إندونيسيا تسجل 609 حالات إصابة جديدة و22 وفاة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:22 ص
إندونيسيا تسجل 609 حالات إصابة جديدة و22 وفاة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، إن البلاد سجلت 609 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء ليصل العدد الإجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 27549 حالة.

وأعلن يوريانتو تسجيل 22 حالة وفاة جديدة مرتبطة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1663 حالة في حين تعافى من المرض 7935 مريضا إجمالا.

وكانت قد قالت وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا إن البلاد ألغت الحج هذا العام في أكبر الدول الإسلامية سكانا بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويخرج مئات الآلاف من الإندونيسيين سنويا في رحلات حج لزيارة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة بالسعودية. وتطبق إندونيسيا نظام حصص لا يسمح للشخص بأداء الحج سوى مرة واحدة كل 20 عاما وفقا لأمانة مجلس الوزراء.

 


إندونيسيا

كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

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