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إنتاج النفط الروسى ينخفض لـ9.39 مليون برميل فى مايو قرب هدف أوبك+

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:22 ص
إنتاج النفط الروسى ينخفض لـ9.39 مليون برميل فى مايو قرب هدف أوبك+ اوبك - صورة أرشيفية
رويترز

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ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 39.7 مليون طن (9.39 مليون برميل يوميا) في مايو، قرب هدفه بموجب اتفاق مع مجموعة أوبك+.

ويتماشى الرقم من بيانات من مصادر ذكرتها رويترز في تقرير أمس الاثنين.

وبموجب الاتفاق بين روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تعهدت موسكو بخفض إنتاجها بنحو 2.5 مليون برميل يوميا إلى 8.5 مليون برميل يوميا للمساعدة في دعم أسعار النفط. ولا يتضمن الاتفاق إنتاج مكثفات الغاز وهي نوع من النفط الخفيف.

وتنتج روسيا عادة ما يتراوح بين 700 و800 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز. ويعني ذلك أنه باستثناء مكثفات الغاز، تكون روسيا أنتجت ما يتراوح بين 8.59 و8.69 مليون برميل يوميا من النفط الخام في مايو.

 


النفط الروسى

اوبك

مكثفات الغاز

روسيا

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