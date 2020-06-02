إغلاق وتشميع سايبر لخدمات الإنترنت بالبلينا سوهاج لمخالفته قرار الحكومة

سوهاج محمود مقبول

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، منذ قليل، سايبر لتقديم خدمات الإنترنت وتشميعه بدائرة المركز وتمت مصادرة 4 أجهزة حاسب آلى داخل المكان وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 968 جنح مركز البلينا صرح بذلك أحمد البدرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية أن الوحدة تلقت معلومات عن وجود سابير نت مفتوح ويعمل وبداخله عدد من الشباب وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية وتم تحريك قوة إلى المكان والتحفظ عليه وتشميعه وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج .

وأغلقت الوحدة المحلية لقرية العرابه بمركز البلينا بسوهاج برئاسة احمد البدرى رئيس الوحدة ، سوق قرية الحرجة بالقرعان التابعة لقرية العرابه وذلك بإشراف محمد ابو الخير رئيس قرية العرابه وعزام جلال سكرتير القريه ومحمود ابو الرجال مسئول المتابعة بالقرية وذلك كإجراء لمجابهة فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى سياق متصل نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا قرار رئيس الوزارء بالتأكد من اغلاق جميع المحلات والتزام المواطنين بعد المرور عليها بشارع كورنيش النيل وعدم وجود تجمعات فى الشوارع وذلك لمجابهة فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى وقت سابق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بسوهاج برئاسة أحمد البدرى رئيس المركز حملة نظافه ورفع كفاءة الشوارع فى مدينة البلينا استهدفت طريق مصر أسوان ومدخل المدينة وشارع المحطة وشارع الجمهورية وشارع مدرسة الفنية بنات وشارع التحرير وشارع ديوان الرى وشارع خور الساحل وشارع البحر الاعظم وشارع المساكن القبلية حتى نهاية شارع النيابة الإدارية وتم رفع 50 طن من القمامة والمخلفات وذلك بإشراف فرحات العوارى نائب رئيس المركز استمرار أعمال النظافه ورفع كفاءة الشوارع بمدينة البلينا.