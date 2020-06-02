إعادة طرح حق الانتفاع لحديقة وكافتيريا برأس سدر.. أعرف التفاصيل

جنوب سيناء - محمد حسين - فايزة مرسال

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، إعادة طرح حق الانتفاع لحديقة وكافتيريا برأس سدر .

وجاء فى بيان للوحدة المحلية أعلنته اليوم الثلاثاء " تعلن الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر عن إعادة طرح فى مزاد علنى حق انتفاع حديقة الفردوس جلسة المزاد 14 / 6 / 2020، وحق انتفاع مبنى كافتريا ( عايدة ) نيو كايرو شمال المدينة جلسة المزاد يوم 15 / 6 / 2020 " .

وموعد بدء المزادات الساعة 12 ظهرا بمجلس مدينة رأس سدر بالأيام المنوه عنها، وتسحب كراسات الشروط من المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس مدينة رأس سدر .

وسبق وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر استكمال حملة تعقيم وتطهير المدينة.

وأوضح بيان أنه فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وبناء على توجيهات اللواء خالد فودة صديق محافظ جنوب سيناء، واستمرارا لحملة التعقيم والتطهير ضد فيروس كورونا المستجد، بمحافظة جنوب سيناء، ومدينة رأس سدر استكملت رئاسة مدينة رأس سدر حملة تطهير وتعقيم جميع المنشآت والمناطق السكنية بالمدينة .

وتضمنت المناطق والمنشآت التى تم تعقيمها وتطهيرها مشاريع إسكان وشملت أجزاء من تقسيم الستميات، 96 وحدة سكن إدارى، اسكان الـ 120 وحدة، اسكان الـ 48 وحدة، إسكان 288 وحدة، إسكان 204 وحدة، إسكان 48 وحدة بجوار مسجد قباء، مبنى مجلس المدينة، سنترال وبريد رأس سدر.

كما تم رش جميع الشوارع المؤدية لتلك المناطق ومداخل تلك البنايات السكنية، بواسطة معدات مجلس المدينة ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد .

كما تم رش وتعقيم جميع المناطق السكنية بمناطق أرض الجمعية، ومقررا مواصلة تعقيم ماتبقى من مناطق تقسيم الستميات، وتجمعات قرية أبو صويرة ورأس مسلة وأبورزق وحى السادات خلال الفترة القادمة، حفاظا على سلامة المواطنين .

وطالب المحاسب على إبراهيم حمادة رئيس المدينة المواطنين بضرورة الالتزام الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار الفيروس .

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المحاسب على إبراهيم حمادة رئيس المدينة

الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء