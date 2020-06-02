إعادة دعوى إلغاء تراخيص "أوبر وكريم" للمرافعة

كتب أحمد عبد الهادى

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم إعادة الدعوى التى تطالب بوقف ترخيص أوبر وكريم مع إلزام الحكومة بمنع الشركتين للمرافعة، بعد أن كانت محجوزة للحكم، حيث طالب الدفاع إعادة المرافعة في الدعوى التي سبق وحجزها للحكم فقررت المحكمة إعادتها للمرافعة.

وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قضت في 20 مارس الماضي، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.

وطعنت الشركة أمام المحكمة الإدارية العليا، وأصدرت حكما باستمرار عمل "أوبر" و"كريم" في مصر، استنادا إلى القانون الذي صدر في 2018 بتقنين عملهما.