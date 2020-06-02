إزالة 614 حالة تعدٍ على الأرضى الزراعية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن بمحافظة الشرقية، من تنفيذ حملات مكبرة لإزاله 614 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 20 فدانا و11 قيراطا و20 سهما، وذلك منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا بدءا من 15 مارس حتى 31 مايو 2020، وأكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تضرب بقوة ضد المتعدين على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشدداً على تكثيف اللجان الميدانية لرصد أى محاولات للبناء المخالف بدون تراخيص قانونية أو التعدى على الأراضى الزراعية وإزالتها فى المهد وفرض هيبة الدولة على أراضيها وسيادة القانون على الجميع .

وقامت كل من رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بإزالة 88 حالة تعدٍ بمساحة 3 أفدنة و7 قراريط و20سهما ، القنايات بإزالة 9 حالات تعدٍ بمساحة 11 قيراطا و17 سهما، مركز ومدينة منيا القمح بإزالة 81 حالة تعدٍ بمساحة 2 فدان و 19 قيراطا و20 سهما، بلبيس بإزالة 128 حالة تعدٍ بمساحة 3 أفدنة و 11 قيراطا و 21سهما، و أبو حماد بإزالة 32 حالة بمساحة 1 فدان و 6 قراريط ، ههيا بإزالة 11 حالة بمساحة 4 قراريط و9 أسهم ، الإبراهيمية بإزالة حالة بمساحة قيراط، ديرب نجم بإزالة 12 حالة بمساحة 7 قراريط و 10 أسهم، مركز مدينة أبو كبير بإزالة 23 حالة بمساحة 15 قيراطا و20 سهما، كفر صقر بإزالة 27 حالة بمساحة 20 قيراطا و18 سهما ، أولاد صقر بإزالة حالة بمساحه قيراط ، فاقوس بإزالة 98 حالة بمساحة 3 أفدنة و14 قيراطا و19 سهما .

الحسينية بإزالة 38 حالة بمساحة ١فدان و12 قيراطا و19 سهما، صان الحجر بإزالة 8 حالات بمساحة 5 قراريط و2 سهم، قصاصين الأزهار بإزالة 2 حالة بمساحة 3 قراريط و١١ سهما، قصاصين الشرق بإزالة 14 حالة بمساحة 14 قيراطا و 23 سهما، مدينة الصالحية بإزالة 29حالة بمساحة 14 قيراطا و10 أسهم، مدينة القرين بإزالة 7 حالات بمساحة 2 قيراط و19 سهما، كفر الأشقم بإزالة حالة بمساحة قيراط، رئاسة مدينة منشأة أبو عمر بإزالة 2 حالة بمساحة قيراط و9 أسهم .

ليصل إجمالى ما قامت به الأجهزة التنفيذية والأمنية من تنفيذ إزالته خلال الفترة بدءاً من 15 مارس حتى 31 مايو 2020 (614 حالة ) تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 20 فدانا و11 قيراطا و20 سهما ) منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.