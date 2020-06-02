اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 5 حالات تعدي علي الأرض الزراعية بمركز الإبراهيمية بالشرقية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:28 م
إزالة 5 حالات تعدي علي الأرض الزراعية بمركز الإبراهيمية بالشرقية إزالة التعديات علي الأرض الزراعية بالشرقية
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مركز شرطة الإبراهيمية،  اليوم، من إزالة خمسة حالات تعدي علي الأرض الزراعية بنطاق دائرة المركز، وتم تحرير محاضر لهم وإحالتهم للجهات المختصة.

تمكنت حملة شنها رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات علي الأرض الزراعية بنطاق كفور نجم وقرية الخضارية وجمعية البكاكرة ،شارك فيها قوة من مركز شرطة الإبراهيمية.

أسفرت الحملة عن  تنفيذ  إزالة للقرار رقم 6171  مساحة 140م  سور بالدبش إزالة كلية، والقرار رقم 3208 تم ازالة الأتي  100م مبني بالطوب الدبش ازالة كلية، و50م مبني بالطوب الدبش ازالة كلية، و 50م مبني بالطوب الدبش ازاله كلية، و 120م مبني بالطوب الدبش ازاله كلية، بلغ إجمالي المساحة المزالة مساحة 460م،وكان الدكتور" ممدوح غراب" محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التصدي بكل قوه وحزم للتعديات علي الأرض الزراعية.

يذكر أن رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، تمكنت من إزالة 88 حالة تعدٍ بمساحة 3 أفدنة و7 قراريط و20سهما ، القنايات بإزالة 9 حالات تعدٍ بمساحة 11 قيراطا و17 سهما، مركز ومدينة منيا القمح بإزالة 81 حالة تعدٍ بمساحة 2 فدان و 19 قيراطا و20 سهما، بلبيس بإزالة 128 حالة تعدٍ بمساحة 3 أفدنة و 11 قيراطا و 21سهما، و أبو حماد بإزالة 32 حالة بمساحة 1 فدان و 6 قراريط ، ههيا بإزالة 11 حالة بمساحة 4 قراريط و9 أسهم ، الإبراهيمية بإزالة حالة بمساحة قيراط، ديرب نجم بإزالة 12 حالة بمساحة 7 قراريط و 10 أسهم، مركز مدينة أبو كبير بإزالة 23 حالة بمساحة 15 قيراطا و20 سهما، كفر صقر بإزالة 27 حالة بمساحة 20 قيراطا و18 سهما ، أولاد صقر بإزالة حالة بمساحه قيراط ، فاقوس بإزالة 98 حالة بمساحة 3 أفدنة و14 قيراطا و19 سهما.، وبمركز ومدينة منيا القمح بإزالة 81 حالة تعدٍ بمساحة 2 فدان و 19 قيراطا و20 سهما، بلبيس بإزالة 128 حالة تعدٍ بمساحة 3 أفدنة و 11 قيراطا و 21سهما، و أبو حماد بإزالة 32 حالة بمساحة 1 فدان و 6 قراريط ، ههيا بإزالة 11 حالة بمساحة 4 قراريط و9 أسهم ، الإبراهيمية بإزالة حالة بمساحة قيراط، ديرب نجم بإزالة 12 حالة بمساحة 7 قراريط و 10 أسهم، مركز مدينة أبو كبير بإزالة 23 حالة بمساحة 15 قيراطا و20 سهما، كفر صقر بإزالة 27 حالة بمساحة 20 قيراطا و18 سهما، أولاد صقر بإزالة حالة بمساحه قيراط ، فاقوس بإزالة 98 حالة بمساحة 3 أفدنة و14 قيراطا و19 سهما.

 


مصر

اخبار مصر

الشرقية

مجلس مدينة الابراهيمية

كفور نجم

ازالة التعديات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة