إزالة 5 حالات تعدي علي الأرض الزراعية بمركز الإبراهيمية بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مركز شرطة الإبراهيمية، اليوم، من إزالة خمسة حالات تعدي علي الأرض الزراعية بنطاق دائرة المركز، وتم تحرير محاضر لهم وإحالتهم للجهات المختصة.

تمكنت حملة شنها رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات علي الأرض الزراعية بنطاق كفور نجم وقرية الخضارية وجمعية البكاكرة ،شارك فيها قوة من مركز شرطة الإبراهيمية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة للقرار رقم 6171 مساحة 140م سور بالدبش إزالة كلية، والقرار رقم 3208 تم ازالة الأتي 100م مبني بالطوب الدبش ازالة كلية، و50م مبني بالطوب الدبش ازالة كلية، و 50م مبني بالطوب الدبش ازاله كلية، و 120م مبني بالطوب الدبش ازاله كلية، بلغ إجمالي المساحة المزالة مساحة 460م،وكان الدكتور" ممدوح غراب" محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التصدي بكل قوه وحزم للتعديات علي الأرض الزراعية.

يذكر أن رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، تمكنت من إزالة 88 حالة تعدٍ بمساحة 3 أفدنة و7 قراريط و20سهما ، القنايات بإزالة 9 حالات تعدٍ بمساحة 11 قيراطا و17 سهما، مركز ومدينة منيا القمح بإزالة 81 حالة تعدٍ بمساحة 2 فدان و 19 قيراطا و20 سهما، بلبيس بإزالة 128 حالة تعدٍ بمساحة 3 أفدنة و 11 قيراطا و 21سهما، و أبو حماد بإزالة 32 حالة بمساحة 1 فدان و 6 قراريط ، ههيا بإزالة 11 حالة بمساحة 4 قراريط و9 أسهم ، الإبراهيمية بإزالة حالة بمساحة قيراط، ديرب نجم بإزالة 12 حالة بمساحة 7 قراريط و 10 أسهم، مركز مدينة أبو كبير بإزالة 23 حالة بمساحة 15 قيراطا و20 سهما، كفر صقر بإزالة 27 حالة بمساحة 20 قيراطا و18 سهما ، أولاد صقر بإزالة حالة بمساحه قيراط ، فاقوس بإزالة 98 حالة بمساحة 3 أفدنة و14 قيراطا و19 سهما.، وبمركز ومدينة منيا القمح بإزالة 81 حالة تعدٍ بمساحة 2 فدان و 19 قيراطا و20 سهما، بلبيس بإزالة 128 حالة تعدٍ بمساحة 3 أفدنة و 11 قيراطا و 21سهما، و أبو حماد بإزالة 32 حالة بمساحة 1 فدان و 6 قراريط ، ههيا بإزالة 11 حالة بمساحة 4 قراريط و9 أسهم ، الإبراهيمية بإزالة حالة بمساحة قيراط، ديرب نجم بإزالة 12 حالة بمساحة 7 قراريط و 10 أسهم، مركز مدينة أبو كبير بإزالة 23 حالة بمساحة 15 قيراطا و20 سهما، كفر صقر بإزالة 27 حالة بمساحة 20 قيراطا و18 سهما، أولاد صقر بإزالة حالة بمساحه قيراط ، فاقوس بإزالة 98 حالة بمساحة 3 أفدنة و14 قيراطا و19 سهما.